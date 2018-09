Nhận định ban đầu lý do 7 người chết ở lễ hội âm nhạc

Đến 12 giờ ngày 17-9, khu vực Công viên nước Hồ Tây vắng người. Lực lượng chức năng đang làm việc bên trong hiện trường nơi tổ chức lễ hội Trip To The Moon (Du hành tới mặt trăng) xảy ra vụ bảy người chết nghi do sốc ma túy.



Lực lượng chức năng đang ở hiện trường.

Một nguồn tin cho hay: Công tác khám nghiệm hiện trường diễn ra từ 0 giờ ngày 17-9 và vẫn đang tiếp tục. Các mẫu rượu bia, nước ngọt, bóng cười... đều đang được thu thập cẩn thận để xét nghiệm. Các chiến sĩ công an bảo vệ hiện trường liên tục phải thay phiên nhau...



Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, các nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH Kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây. Đêm nhạc bắt đầu từ 19 giờ ngày 16-9 với khoảng 5.000 người tham dự.

Đến khuya cùng ngày, nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu vì hôn mê hoặc đã tử vong.

Đến thời điểm hiện tại (trưa 17-9) đã có bảy người tử vong và năm người còn hôn mê.

Toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.



Khu vực nơi tổ chức lễ hội.

Một nguồn tin nhận định khả năng những thanh niên này đã sử dụng một loại ma túy không phải nguyên bản mà cho thêm các chất khác vào để tăng ảo giác. Các chất này kết hợp với loại ma túy nguyên bản gây ngộ độc dẫn đến tử vong.



“Đây chỉ là nhận định ban đầu, cơ quan chức năng đang xét nghiệm nên chưa thể biết thành phần ma túy mà các thanh niên đã sử dụng" - nguồn tin cho hay.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, lực lượng công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật nghi là ma túy.

Trưa 17-9, trao đổi với PV, GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E, cho biết: Công an đã tới làm việc với lãnh đạo bệnh viện để nắm thông tin liên quan đến bảy thanh niên tử vong nghi do sốc ma túy. "Bệnh viện có cấp cứu cho một số bệnh nhân. Vụ việc công an đang điều tra nên chưa thể thông tin gì thêm" - ông nói.