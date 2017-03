Nhận lại hơn 150 lượng vàng bị cướp

Số vàng được trả lại cho khổ chủ



Theo N. Phú (NLĐO)

Ngày 4-5, Công an huyện Phú Giáo - Bình Dương đã tổ chức trao trả 157 lượng vàng và một sợi dây chuyền cho ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, từng làm việc tại một công ty cao su). Đây là tang vật trong vụ cướp 186,5 lượng vàng mà Báo Người Lao Động từng phản ánh.Hai nghi can bị bắt là Đỗ Duy Hưng (32 tuổi, ) và Đỗ Trọng Thi (29 tuổi) đều là cháu ông Chiến, ngụ thị xã Đồng Xoài - Bình Phước.Theo điều tra, do thường đến nhà ông Chiến chơi, biết trong nhà có nhiều tiền vàng nên đêm 22-3, Hưng và Thi bịt mặt đột nhập, khống chế vợ ông Chiến, phá két sắt lấy đi 186,5 lượng vàng.Sau đó cả hai mang vàng tới cất giấu tại nhà Đặng Văn Kết (cùng ngụ tại thị xã Đồng Xoài) nên công an đã bắt giữ cả ba người để phục vụ điều tra.Hiện công an đang tiếp tục làm rõ số vàng bị mất có đúng như khai báo của gia đình ông Chiến là 186,5 lượng hay không.