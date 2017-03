Nhận nick là "Mèo", bị chém thiệt mạng

Ngày 8/7, Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt và Công an TP Bảo Lộc bắt giam giam 4 đối tượng gây ra vụ án mạng tại quán Internet T.T. trên đường Phù Đổng Thiên Vương vào tối 5/7/2012. Các đối dượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Đình Khôi (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (17 tuổi) và Nguyễn Hồng Phước (19 tuổi) cùng ở TP Bảo Lộc.

Theo kết quả điều tra, trước thời điểm xảy ra án mạng khoảng 4 ngày, trong lúc chơi trò chơi điện tử trên mạng thì xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm chơi điện tử ở Đà Lạt có các nickname Mèo, Mậu, Còi với nhóm chơi điện tử ở TP Bảo Lộc do Hoàng Đình Khôi làm trưởng nhóm.

Hai nhóm trên hẹn ngày 5/7/2012 sẽ gặp nhau tại quán Internet T.T. để giải quyết mâu thuẫn. Chiều 5/7, Khôi cùng Vũ, Minh, Phương lên Đà Lạt, rủ thêm Nguyễn Tỷ Phú (22 tuổi), ở phường 3, Đà Lạt mang theo dao, mã tấu, hung khí, thuê taxi đến quán Internet T.T.

Tại đây, khi nghe Khôi hỏi ai là nickname "Mèo" thì Trần Văn Đại Nam (18 tuổi), trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, tạm trú tại Đà Lạt đứng dậy. Lập tức nhóm của Khôi dùng mã tấu chém tới tấp khiến anh Nam thiệt mạng. Khám nghiệm tử thi xác định Nam bị 17 vết thương, trong đó có 2 vết đâm thấu phổi. Vụ án đang được Phòng PC45 Công an tỉnh điều tra mở rộng.



Theo Đ. Huy (CAND)