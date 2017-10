Nhẫn tâm đưa bà bầu sang Trung Quốc bán cả mẹ lẫn con

Ngày 6-10, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Moong Thị Hà (48 tuổi, trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội danh mua bán người.



Bị can Moong Thị Hà. Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 22 giờ đêm 25-9, khi Hà đang trên đường đưa em Lương Thị Th.H. (17 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 7, trú huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc để bán cả mẹ và con trong bụng thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng và bắt giữ. Công an và biên phòng đã kịp thời giải cứu em H.

Qua điều tra cho thấy, Hà có con gái là Ốc Thị Long hiện đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Long gọi điện về cho mẹ và thiết lập đường dây lừa đưa phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bán, lấy tiền chia nhau.



Đầu tháng 9-2017, Hà đi lân la tìm hiểu và biết được em H. có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tìm việc làm. Hà tiếp cận em H. và hứa "giúp" đưa em H. đi ra Bắc Ninh làm công nhân, lương cao. Em H. cũng nói thật với Hà là "bản thân em đang mang thai, mong muốn đi làm có tiền để sinh nở và nuôi con". Nghe nói vậy, Hà điện thoại sang Trung Quốc trao đổi với con gái là em H. đang mang bầu. Long trả lời lại là "nhất trí mua cả hai mẹ con với giá 140 triệu đồng, trong giá mẹ là 120 triệu đồng và cái thai 20 triệu đồng".

Hà tiếp tục đến rủ rê em H. "đi Bắc Ninh làm công nhân", nhưng thực chất là lừa để đưa sang Trung Quốc giao cho con gái bán.

Hà khai nhận nếu đưa H. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch thành công thì Long sẽ nuôi chờ cho đến khi H. sinh con. Sau khi H. sinh con Long sẽ mang đứa bé đi bán trước rồi nuôi người mẹ cho bình phục sức khỏe và nhan sắc sau sinh rồi bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ những người liên quan.