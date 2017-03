Nhận tiền, ‘hứa ảo’ đưa đi Nhật làm việc

Liên hệ với “bác” Wada Ngày 7-7, hàng chục học viên đã có buổi trao đổi gay gắt với bà Nguyễn Thị Đoan Phương, Phó Giám đốc Việt Nhật Vinh Ron. Nguyên do bà này đã ký tên, nhận tiền bằng cấp (gốc) của họ. Nhiều học viên yêu cầu hoàn lại tiền, giấy tờ thì bà Phương giải thích lòng vòng rồi hứa: “Sẽ liên hệ với “bác” Wada mới trả lời được”. Các học viên yêu cầu xác định thời gian cụ thể thì bà Phương nói: “Tiền bạc chỉ một phần, còn tình cảm mới lớn hơn”. Nhiều người hỏi dồn, nếu “bác” Wada không trả lại tiền thì sao? Bà Phương lại nói: “Yên tâm, chị sẽ có cách” (?!). Không có chức năng xuất khẩu lao động Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Việt Nhật Vinh Ron chưa được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép hoạt động. Công ty này không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng tuyển người rồi kết nối với các công ty khác để đưa người lao động đi làm việc ngoài nước là trái pháp luật. Người lao động đã nộp tiền thì đến công ty này yêu cầu trả lại. Nếu không được thì nên báo công an giải quyết. Tương tự, việc người Nhật đứng ra nhận tiền, thu bằng gốc của người lao động thì công an xử lý người Nhật. Ông TỐNG HẢI NAM, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH