Nhận tiền “lót tay”, một chánh án bị miễn nhiệm

Trước đó, ông Sính đã bị nhiều người dân ở huyện Hưng Nguyên tố cáo về hành vi nhận tiền “chạy án”. TAND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và kết luận ông vi phạm nguyên tắc của ngành như tiếp đương sự tại nhà riêng, có tác động vào vụ án hình sự do các cơ quan tố tụng tại huyện Nam Đàn đang thụ lý để xin tại ngoại cho bị can, nhận tiền của các đương sự trong khi vụ án đang thụ lý.

Anh Nguyễn Công Lý, ngụ xóm Rú Mượu (Hưng Nguyên) - một trong những người viết đơn tố cáo cho biết năm 2005, anh có tham gia trong một vụ gây rối trật tự công cộng tại Xí nghiệp gạch ngói Nam Giang và bị bắt giữ. Hoảng quá, anh bảo vợ vay mượn ít tiền để lo lót. Nhiều người rỉ tai muốn thoát tội thì phải chạy chọt ông Sính. Gần Tết năm 2005, vợ anh đã gặp ông Sính, đưa một triệu đồng nhờ giúp đỡ và được ông nhận lời. Sau đó, vào tháng 2-2006, vợ anh lại đưa cho ông Sính thêm 500 ngàn đồng nữa. Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, vợ anh còn đưa thêm cho ông Sính 1,4 triệu đồng.

Tổng cộng vợ chồng anh đã lót tay cho vị quan tòa này 3,4 triệu đồng nhưng sau đó, qua hai phiên sơ và phúc thẩm, các tòa vẫn tuyên anh Lý phải chịu mức án 18 tháng tù. Nghĩ rằng mình đã bị lừa, sau khi đã mãn hạn tù, tối 27-11-2007, anh Lý đến nhà ông Sính đòi lại tiền nhưng chỉ được ông trả lại một triệu đồng.

Trong số các đơn thư tố cáo còn có trường hợp của chị Nguyễn Thị Hoành ở xã Hưng Thông. Chị Hoành là bị đơn trong một vụ tranh chấp đất đai. Trước khi TAND Hưng Nguyên đưa vụ kiện ra xét xử ngày 15-11-2007, chị Hoành đã nhiều lần đưa tiền nhờ ông Sính can thiệp. Lần đầu, chị Hoành đưa cho ông Sính một triệu đồng. Sau đó ông Sính “vòi” thêm: “Muốn thắng trong vụ này thì phải có kinh phí xuống tỉnh xin ý kiến”. Chị Hoành hiểu ý, bèn đưa cho ông Sính thêm hai triệu đồng.

Là một quan tòa nhưng có lần ông Sính đã xô xát với người dân ngay chốn công đường. Chị Ngũ Thị Minh, ngụ thị trấn Hưng Nguyên kể ngày 21-8-2007, chị chở mẹ đến tòa để hỏi về thời gian xét xử vụ tranh chấp đất đai. Sau khi vào phòng, ông Sính bảo không tiếp vì bận. Chị Minh nài nỉ và hai bên lời qua tiếng lại. Lúc đó ông Sính đứng dậy đẩy chị ngã va vào cánh cửa, chảy máu đầu. Quá bất bình, chị Minh đã gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Thị Liên khẳng định: Việc ông Sính cãi vã, xô xát với chị Minh là hoàn toàn có thật. Sau khi nhận đơn của chị Minh, huyện đã có cuộc họp, ông Sính và chị Minh cũng có mặt. Tại cuộc họp này, lãnh đạo huyện đã nhắc nhở để ông Sính rút kinh nghiệm.