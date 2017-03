Nhận tội thay anh

Sau khi bị TAND tỉnh Đồng Tháp phạt tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản, bị cáo Tô Thanh Hoàng đã kháng cáo kêu oan. Tại phiên phúc thẩm sáng qua (7-10) của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, chuyện lạ đã xảy ra khi em ruột Hoàng là Tô Văn Hiện (13 tuổi) đứng ra nhận mình là kẻ phạm tội chứ không phải anh mình.

Giết trẻ, cướp nhẫn

Theo hồ sơ, trưa 27-5-2007, Hoàng đang nằm trên võng thì thấy cháu S. (bảy tuổi) đi ngang. Hoàng gọi cháu S. hỏi đi đâu. Lúc cháu S. dùng tay chỉ hướng đi, Hoàng thấy trên tay cháu có đeo nhẫn vàng (1,8 chỉ vàng 18k). Đang túng tiền mua thuốc chữa bệnh cho bầy vịt, Hoàng nảy sinh ý định giết cháu để cướp nhẫn.

Nghĩ là làm, Hoàng bèn dụ cháu S. cho mượn nhẫn đeo tạm vài ngày nhưng bị từ chối. Hoàng bèn cặp cổ cháu S. vừa đi vừa lấn sát mé mương vườn. Đến đoạn vắng, Hoàng nói: “Con không cho chú cũng lấy” và chụp hai vai cháu đẩy xuống mương. Tiếp đó, Hoàng đè đầu cháu S. xuống bùn cho đến khi cháu chết. Sau đó, Hoàng ẵm thi thể cháu đi đến đầu mương thửa ruộng hàng xóm cách đó chừng 200 m, để xuôi theo dòng nước, lột chiếc nhẫn vàng và đi về. Trên đường, Hoàng nhặt một chai nhựa bỏ nhẫn vào rồi đem giấu. Khuya hôm sau, Hoàng lẻn đi đến nơi vất thi thể cháu S., dùng bao trùm đầu và người cháu rồi móc sình phủ kín...

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện ra xác cháu S. bèn tri hô, báo công an. Bị công an mời đến làm việc, Hoàng chỉ chỗ giấu chiếc nhẫn của cháu S. Ngay sau khi khám xét, thu giữ chiếc nhẫn, công an đã bắt khẩn cấp Hoàng. Ban đầu Hoàng thừa nhận tội phạm nhưng sau đó đổ tội cho Hiện, nói vì thương em nên đứng ra nhận tội thay. Tuy nhiên, qua chứng cứ thu thập được, VKS vẫn truy tố Hoàng ra tòa.

Sơ thẩm: Anh, em đổ tội cho nhau

Tại phiên sơ thẩm ngày 5-6 của TAND tỉnh Đồng Tháp, Hoàng tiếp tục cho rằng mình không phạm tội.

Theo tòa, sau khi bị bắt, Hoàng đã tự viết lời khai và trong quá trình lấy lời khai ban đầu (có luật sư), Hoàng đều thừa nhận tội phạm. Việc nhận tội của Hoàng phù hợp với biên bản thực nghiệm hiện trường. Ngoài ra, tại tòa, Hiện - em Hoàng không thừa nhận việc giết S. Hiện nói hôm xảy ra vụ án, Hiện có cùng S. và một đứa cháu gọi Hiện là chú đi bắt cá chơi nhưng sau đó S. bỏ đi. Hiện khẳng định mình “không làm không chịu”, đừng đổ thừa cho Hiện.

Ngoài ra, tòa cũng xác minh rằng cha mẹ Hoàng và Hiện không hề kể cho Hoàng nghe việc Hiện giết S. để Hoàng nhận tội giùm... Hơn nữa, trong hồ sơ thể hiện có một bạn giam chung phòng nói với Hoàng rằng nếu Hoàng nhận tội thì sẽ phải chịu mức án rất nặng, còn nếu đổ cho Hiện thì Hiện chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng mà thôi.

Từ các phân tích trên, TAND tỉnh Đồng Tháp đã bác lời chối tội của Hoàng và tuyên phạt Hoàng án tử hình về tội giết người, bốn năm về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Phúc thẩm: Em nhận tội!

Tại phiên phúc thẩm sáng qua, Hiện bất ngờ thừa nhận chính mình làm S. chết chứ không phải anh mình. Lý do mà Hiện nhận tội bởi “có làm thì nhận” và nại rằng tại phiên sơ thẩm đã không khai đúng sự thật bởi cha mẹ không cho nói.

Cũng tại phiên xử, Hiện nhiều lần kể lại từng chi tiết đã giết S. và phi tang việc phạm tội của mình như thế nào cho tòa nghe. Theo Hiện, khi cùng chơi bắt cá, vô tình Hiện đã đẩy S. té xuống nước làm S. bị chết ngạt. Quá trình phi tang xác nạn nhân thì cũng y như cáo trạng đã mô tả.

Dù tòa rất nhiều lần khuyên Hiện khai báo trung thực, người nào có tội thì để người đó chịu trách nhiệm nhưng Hiện vẫn khăng khăng mình là hung thủ. Thậm chí khi công tố viện hỏi Hiện: “Nếu luật pháp không xử tội cháu thì sao?”, Hiện đáp ngay: “Kệ”...

Về phần mình, Hoàng một mực kêu oan, bảo trước đó nhận tội là do bị ép cung. Hoàng yêu cầu tòa xem xét dấu vân tay trên người nạn nhân có phải là của Hoàng không, bùn trên người nạn nhân có phù hợp với đất tại trại vịt nhà Hoàng không... Nếu đủ các yếu tố trên thì hãy kết luận bị cáo có tội.

Cuối cùng, công tố viên cho rằng biên bản hiện trường và lời khai trong vụ án chứa nhiều mâu thuẫn, cộng với sự nhận tội của Hiện nên cần hủy án, điều tra lại. Đồng tình, tòa nhận định lời nhận tội của Hiện là tình tiết mới của vụ án, mặt khác chưa đủ căn cứ quy kết Hoàng giết người, cần điều tra để làm rõ ai là hung thủ, giết vào lúc nào, địa điểm, cách thức... Từ đó, tòa đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Ai là hung thủ thật sự trong vụ án? Là Hoàng, vì thương em mà nhận tội lúc đầu hay là Hiện, nhằm cứu anh thoát án tử? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn tiến mới.