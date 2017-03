Nhân vật đặc biệt trong băng cướp liên tỉnh

Nguyễn Thanh Tùng và các tên Xanh, Cường, Biên, Tiến

MẺ LƯỚI LỚN

Từ tháng 3 đến tháng 6-2010, trên địa bàn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định liên tục xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường. Riêng Quảng Ngãi xảy ra hàng chục vụ cướp giật dây chuyền vàng. Qua xác minh, thấy nổi lên một băng cướp giật táo tợn thường mặc áo gió, đeo khẩu trang, chạy xe phân khối lớn. Bọn chúng thường đi hai đến ba xe máy. Một xe chở tên làm nhiệm vụ cướp giật, hai xe còn lại chở bọn đóng kịch giả vờ giúp nạn nhân để cản địa cho đồng bọn tẩu thoát. Rất nhiều vụ bọn chúng xô nạn nhân ngã xuống đường, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

18 giờ 30 ngày 20-4-2010, vợ chồng chị Nguyễn Thị Công ở thôn Điện An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chở một đứa con nhỏ bốn tuổi đang lưu thông trên đoạn đường liên huyện thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, bất ngờ bị hai tên cướp đeo khẩu trang ép xe, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ. Do sợi dây chuyền nặng 5,8 chỉ vàng đồng thời nạn nhân giằng co, bọn chúng lì lợm giật cho được sợi dây nên đã kéo chị Công cùng chồng và đứa con nhỏ ngã xuống đường.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án điều tra. Công an các huyện, phòng nghiệp vụ công an tỉnh liên tục tuần tra, trinh sát trên tuyến Quốc lộ 1A. Từ đây phát hiện một nhóm hoạt động bất minh, khoảng vài ba hôm kéo nhau ra khỏi địa bàn Quảng Ngãi. Ngày 25-6, trong lúc tên Nguyễn Quốc Đức (22 tuổi), Bùi Quang Chinh (24 tuổi), đều ngụ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, đang gây án tại tỉnh Bình Thuận thì bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng loạt bắt khẩn cấp các tên Nguyễn Văn Xanh (24 tuổi), Huỳnh Văn Cường, đều ngụ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành; Lê Thanh Biên (24 tuổi), ngụ xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ; Đặng Thường Tiến (19 tuổi), ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định và Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), ở huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

SỐ ĐỀ VÀ GÁI

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa tóm tên Biên khi đang ngủ với vợ bé tại một nhà trọ ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Tên Tiến bị bắt khi đang chở người yêu đi dạo mát. Tên Cường đang “vui vẻ” trong tiệm hớt tóc của bạn gái cũng bị tra tay vào còng. Đa số các đối tượng bị bắt khi đang cặp với gái và vợ hai. Số tiền cướp được bọn chúng trang trải vào việc mua sắm quần áo, nữ trang cho người yêu và tiền ăn nằm ở khách sạn.

Một nhân vật không trực tiếp gây án nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong băng cướp giật là Nguyễn Thanh Tùng. Tùng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng theo vợ về Quảng Ngãi, sống tại phường Nghĩa Lộ. Tùng là chủ tiệm sửa xe máy, biết nhóm Đức, Chính đi cướp giật, y hù dọa để được chia tiền dù chưa một lần trực tiếp “ăn hàng”.

Suốt một thời gian dài gây án ở nhiều tỉnh nhưng băng tội phạm này không bị bắt, nhờ vào ba xe máy “tốc độ” đôn dzên, xoáy nòng và đục biển số giả của thợ xe Nguyễn Thanh Tùng. Cứ khoảng nửa tháng, Tùng tu bổ, thay thế một số phụ tùng. Ngoài ra, Tùng đưa xe của mình cho năm tên còn lại dùng làm phương tiện cướp. Tiền cho mượn xe đi cướp và tiền tu bổ, nâng cấp xe hàng tháng đều được Tùng tính vào việc phân chia tài sản sau mỗi vụ cướp.

Ngoài việc phục vụ xe “tốc độ”, Tùng còn ghi đề cho các tên cướp. Số tiền đánh đề của Đức, Chinh, Xanh, Cường và Biên có hôm lên đến hàng chục triệu đồng. Vì thế, hàng ngày Tùng phải gặp đồng bọn sau mỗi lần “ăn hàng” để lấy tiền thua đề.

Mỗi khi đi cướp ở tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, bọn cướp lại gọi điện cho Tùng báo cáo “thành tích”. Tùng nhanh chóng đến các tỉnh gặp đồng bọn chia tiền. Tùng đứng ra chia tiền thành nhiều phần: tiền xe, sửa xe, tiền số đề..., còn lại Tùng đến ngân hàng gần đó gửi vào tài khoản cất giữ cho an toàn.

Băng cướp khai nhận đã gây ra trên 60 vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường ở tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên...

Mỗi lần gây án, bọn chúng sử dụng từ hai đến ba xe máy, dùng thuốc dán Salonpas dán biển số xe nhằm không cho nạn nhân thấy biển số, đồng thời sẵn sàng dùng vũ lực tấn công lại những ai truy đuổi.

Hiện còn rất nhiều nạn nhân của băng cướp giật này không đến công an sở tại tố cáo. Để điều tra làm rõ quá trình phạm tội của băng cướp giật, đề nghị những ai là nạn nhân của băng cướp giật trên đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp điều tra, sớm đưa bọn chúng ra xét xử trước pháp luật.





Theo SỰ LUÂN (CATP)