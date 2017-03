Nhân viên bán hàng đa cấp trộm tài sản

Ngày 23-2, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã lập hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Trung Nghĩa (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.



Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày chủ cơ sở nhôm kính ở khu phố 1 (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đang quản lý cơ sở thì phát hiện qua hệ thông camera an ninh gắn trước cửa thấy một người đàn ông đi xe máy đến trước cổng dựng xe đi vào bên trong. Khi quan sát thấy không có người nên nghi can này đã lấy một máy cắt nhôm đi ra ngoài. Lúc này chủ cơ sở truy hô cùng mọi người bắt giữ giao cơ quan công an. Chủ cơ sở cho biết, chiếc máy cắt nhôm đã mua được mấy tháng trước với giá 5,5 triệu đồng.



Tại cơ quan công an đối tượng khai là Nguyễn Trung Nghĩa hiện đang tham gia bán hàng đa cấp cho một công ty trên địa bàn TP.Biên Hòa. Nghĩa cho biết, đang có ý định đi vào cơ sở nhôm kính để giới thiệu sản phẩm nhưng không có người nên nảy sinh ý định lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát thì bị phát hiện.

Vụ việc trên hiện đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.