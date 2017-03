Nhân viên bảo vệ phá két, cuỗm 700 triệu đồng của ngân hàng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Dương làm bảo vệ cho Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) chi nhánh Hà Nội ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 9/9, nhân viên ngân hàng HDBank đến thu hộ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của HSC rồi gửi vào két.

Thời điểm này, tại tầng 5 của tòa nhà chỉ còn Dương làm nhiệm vụ bảo vệ. Đến 13 giờ cùng ngày, nhân viên ngân hàng trở lại và phát hiện thùng tiền đã bị phá và bị lấy đi 700 triệu đồng ở bên trong. Bảo vệ Nguyễn Tuấn Dương lúc này cũng đã bỏ trốn.Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự... tập trung lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng gây án. Hệ thống camera của ngân hàng đã ghi lại hình ảnh của Nguyễn Tuấn Dương gây án, vác balô tiền bỏ trốn.Dương đã gọi điện và chuyển hơn 500 triệu đồng để nhờ mẹ lên giao nộp cho cơ quan Công an. Số tiền còn lại Dương mang theo người để đi du lịch xuyên Việt. Khi hết tiền trở về thì đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố đối tượng, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản./.