Nhân viên bảo vệ thông đồng với người ngoài trộm cắp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đang thụ lý vụ TCTS tại Công ty Posco E và C (KCN Nhơn Trạch 1). Bị can là Trần Thành Hoà (44 tuổi), thường trú 6/18/4 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và Trần Quang Hưng (45 tuổi), thường trú tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) là lái xe tại Công ty Posco E và C. Hòa đã có tiền án 13 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Đầu tháng 9/2010, Hòa và Hưng nảy sinh ý định trộm cắp sắt của công ty bán lấy tiền chia nhau.

Tình trạng các vệ sĩ mất phẩm chất câu kết với một số đối tượng xấu ngoài xã hội hoặc với một số công nhân lười lao động để TCTS của các DN trong các KCN ở tỉnh Đồng Nai xảy ra khá nhiều. Được Công ty Dịch vụ bảo vệ Juki phân công nhiệm vụ giữ gìn trật tự, tài sản ở Công ty Phát Thương (đóng tại KCN Long Bình); sau một thời gian Nguyễn Sỹ Tiến (33 tuổi), Lê Văn Kiệt (21 tuổi), Nguyễn Hữu Nam (29 tuổi) phát hiện Công ty Phát Thương sơ hở trong quản lý tài sản ở khu nhà kho.

Đúng ra phải báo cho "chủ nhà" biết để khắc phục, chấn chỉnh, nhưng 3 đối tượng trên làm ngược lại, tìm cách TCTS. 3 đối tượng này rủ thêm Nguyễn Văn Nhường, một vệ sĩ khác đang làm nhiệm vụ ở Công ty Motor (KCN Biên Hòa 2) là kẻ có "biệt tài" tháo niêm phong rồi dán lại mà không bị phát hiện.

Khoảng 21h ngày 1/3/2010, khi chỉ còn lại các bảo vệ trực chốt, 4 đối tượng Tiến, Nam, Kiệt, Nhường thuê xe tải chạy vào nhà kho Công ty Phát Thương. Tại đây, Nhường tháo niêm phong, mở cửa để đồng bọn lấy 71 cây vải (trị giá 350 triệu đồng) chất lên xe tải chở đi rồi dán niêm phong lại. Tuy nhiên, qua công tác điều tra, giám định, cơ quan CSĐT Công an Biên Hòa xác định kẻ trộm chính là các bảo vệ làm nhiệm vụ tối 1/3 nên đã bắt giữ cả bọn để điều tra xử lý về hành vi TCTS.

Từ những vụ các vệ sĩ TCTS nêu trên, là lời cảnh báo đối với các Công ty Dịch vụ bảo vệ trong việc tuyển chọn, huấn luyện và bố trí nhân viên làm nhiệm vụ. Không chỉ đơn thuần huấn luyện vũ thuật, nghiệp vụ bảo vệ mà còn phải giáo dục về phẩm chất, đạo đức để các vệ sĩ không bị đối tượng xấu lôi kéo, sa ngã dẫn đến vi phạm pháp luật.



Theo Công Trường (CAND)