Nhân viên bảo vệ tổ chức trộm cắp

Ngày 13-1, qua điều tra, Công an phường Trung Hòa phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Trường, 24 tuổi, Đàm Quang Tiến, 21 tuổi, cùng là bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mạnh Dũng có nhiệm vụ bảo vệ khu vực tầng 1 của Siêu thị Big C, về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Nguyễn Văn Trường khai nhận, ngày 8-1, Trường bàn với Đàm Quang Tiến việc trộm cắp tài sản. Theo kế hoạch, 22 giờ 30 cùng ngày, chúng đến trước thời điểm siêu thị đóng cửa để ẩn nấp sẵn. Đến 23 giờ 50, Tiến điện thoại thông báo cho Trường biết đã vào phòng camera để trực. Trường liền lách người chui vào hộp kỹ thuật rồi tìm đường tới khu siêu thị tầng 1, dùng búa tháo cửa thông gió, dùng dây cáp tụt xuống dưới sàn cửa hàng bán điện thoại, lấy trộm 32 chiếc ĐTDĐ. Sau đó, Trường lần theo đường cũ trở về nhà vệ sinh trong siêu thị. Ngồi trong nhà vệ sinh đến 4g, Tiến điện thoại cho Trường hướng dẫn thoát ra theo lối cửa kính gần khu vực cửa phụ ra vào sau siêu thị. Sau đó, chia cho Tiến 3 chiếc ĐTDĐ, đồng thời hứa khi nào bán được số điện thoại trên sẽ trả công thêm. Chiều 11-1, Trường mang 29 chiếc ĐTDĐ về nhà tại Nam Định, chôn ngoài vườn cất giấu. Sau khi bắt giữ Trường và Tiến, Công an quận Cầu Giấy đã thu hồi số điện thoại trên.

Theo H.V (CAND)