Nhân viên bến xe cầm đầu băng côn đồ

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Minh Trung, 30 tuổi, ngụ Đồng Nai. Đối tượng cầm đầu băng cướp này là Dương Trọng Hà, 24 tuổi, ngụ Nghệ An là nhân viên điều hành bến xe Sông La đóng tại ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An.

Khoảng 18h ngày 22/12, anh Trung điều khiển xe bồn đến bến xe Sông La chiết xuất thuốc tẩy sang xe tải để vận chuyển về Đồng Nai thì Hà làm khó và yêu cầu anh Trung vào phòng điều hành làm việc. Khi anh vừa bước vào phòng, bất ngờ Hà đóng cửa lại đồng thời dùng mã tấu khống chế buộc anh phải nộp 1 triệu đồng tiền bến bãi. Anh Trung đưa Hà 300 ngàn. Tuy nhiên khi anh Trung ra xe thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 5 đối tượng tiếp tục khống chế anh Trung quay lại phòng và dùng mã tấu, búa đẽo hăm dọa anh Trung và cướp thêm 1,5 triệu đồng.

Ngày 23/12, Hà bị bắt, kiểm tra nhanh trong phòng làm việc phát hiện nhiều hung khí được cất giấu trong tủ.





