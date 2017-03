Nhân viên bệnh viện bỗng nhiên mất một phần chân trái

Trưa 12-11, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết tại Bệnh viện (BV) Đa khoa quận Cái Răng (TP Cần THơ) vừa xảy ra sự việc anh PDK (27 tuổi), kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thuộc BV, đang lành lặn đột nhiên bị mất một phần chân trái (đoạn từ bàn chân đến khớp gối).



Cơ quan chức năng nghi vấn có khả năng anh K. tự hủy hoại cơ thể. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức hiện đang được điều tra làm rõ. Hiện giám đốc BV Đa khoa quận cái Răng đã có báo cáo gửi lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Cái Răng về vụ việc trên.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ 20 phút chiều 10-11, chị PTC, hộ lý của BV Đa khoa quận Cái Răng, đang nghỉ ở căn tin của BV thì nhận được điện thoại của anh K. báo tin đang ngủ và thức dậy thấy mất một cái chân. Hộ lý C. lập tức báo tin cho bác sĩ trực cấp cứu. Ngay sau đó kíp trực của BV đã xuống khu vực Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và tại đây mọi người thấy anh K. nằm trên giường và mất một phần chân trái.

Sau đó kíp trực báo bác sĩ trực lãnh đạo, bác sĩ đã điều bác sĩ ngoại khoa vào hỗ trợ và nhanh chóng đi tìm chân bị mất của anh K. Trong quá trình tìm kiếm mọi người phát hiện một phần chân trái của anh K. ở trong tủ trong phòng anh K. đang nằm.

Kíp trực sơ cứu ban đầu và bảo quản đoạn chi của anh K., đồng thời chuyển anh K. đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lãnh đạo BV Đa khoa quận Cái Răng cũng báo cáo sự việc cho cơ quan công an.

Công an quận Cái Răng phối hợp với Phòng Hình sự Công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường (từ chiều 10-11 đến rạng sáng 11-11 mới hoàn tất) và sơ bộ đánh giá nghi vấn anh K. tự hủy hoại cơ thể.

Lãnh đạo BV Đa khoa quận Cái Răng và y, bác sĩ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ vận động anh K. nối đoạn chi nhưng anh K. không đồng ý. Do vậy y, bác sĩ phải xử lý khâu mỏm cụt và không nối chi. Đến sáng 11-11, tình trạng sức khỏe của anh K. đã ổn định. Hiện công an tiếp tục lấy lời khai anh K. để tìm rõ nguyên nhân.