Nhân viên bốc xếp tại sân bay lấy trộm iPad của khách

Ngày 29-7, đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã tiếp nhận vụ nhân viên bốc xếp nghi trộm iPad của hành khách.

Thông tin ban đầu, chiều 28-7, trong khi thực hiện nhiệm vụ trực màn hình soi chiếu tại lối đi nội bộ nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vũ Minh Hiếu, nhân viên Đội an ninh trật tự ga quốc tế khi kiểm tra Nguyễn Thành Long (24 tuổi), từ trong khu vực hạn chế ra bên ngoài có phát hiện mang ra ngoài 1 iPad cũ màu đen bên trong túi áo mưa.

Long hiện đang thường trú tại Đông Anh, Hà Nội và là nhân viên bốc xếp thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ mặt đất Việt Nam Chi nhánh Nội Bài.

Thấy sự việc trên bất thường, anh Hiếu đã báo cáo trực Đội an ninh trật tự ga quốc tế phối hợp với Đội an ninh cơ động yêu cầu Nguyễn Thành Long về phòng trực Đội An ninh cơ động để làm việc.

Tại đây, Long bước đầu khai nhận chiếc iPad trên không phải của mình. Long thừa nhận trong khi bốc xếp hành lý lên hầm tàu bay của chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Nha Trang đã nhìn thấy trong ba lô của hành khách có chiếc iPad nên lấy và giấu vào trong người.

Khi thực hiện xong, Long cho chiếc iPad vào túi áo mưa mang ra ngoài. Khi đi qua lối đi nội bộ thì bị an ninh hàng không phát hiện.