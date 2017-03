Nhân viên bưu điện lừa đảo bằng thẻ cào điện thoại

Công an phường Hưng Bình (Tp.Vinh, Nghệ An) cho biết, ngày 5/12 cơ quan này đã bắt quả tang Phan N.L. (SN 1982, trú phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ nhân viên bưu điện tại Công an.

Theo cơ quan điều tra, ngày 24/11/2011, L. tự giới thiệu mình có mối quan hệ với ngành bưu điện, có thể lấy được thẻ cào, sim điện thoại với giá rẻ hơn mệnh giá thực của thẻ và mời nhiều người mua.

Để tỏ lòng tin, L. dùng "chiêu" nhử bán thẻ 100.000 đồng chỉ 85.000 đồng. Với thủ đoạn này, từ ngày 24/11/2011 - 4/12/2011, L. đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa 3 người nhẹ dạ ở thành phố Vinh với số tiền chiếm đoạt 25 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng. Thấy ngon ăn, L. tiến hành thực hiện vụ thứ 4 thì bị Công an phường Hưng Bình bắt giữ trên địa bàn.



Sau khi bắt Phan N.L., CA Hưng Bình đã bàn giao cho Công an TP.Vinh để làm rõ hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do L.đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên ngày 6/12, được cho tại ngoại, cấm đi khỏi địa phương để triệu tập làm rõ khi cần thiết.

Được biết, Phan N.L. từng là nhân viên bưu điện ở địa phương nhưng đã bị đuổi việc từ năm 2009.

Theo Xế Ngự (Dân trí)