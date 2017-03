Nhân viên điện lực lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Vốn là nhân viên Điện lực Phú Yên nên Lê Văn Trí, 44 tuổi, trú phường 4, TP Tuy Hòa có mối quan hệ quen biết với nhiều người thông qua những lần xuống cơ sở lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện.

Bị can Lê Văn Trí.

Tranh thủ mối quan hệ đó, giữa tháng 11/2009, Trí tìm đến nhà vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Thuận, 41 tuổi, trú ở thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Sau khúc dạo đầu bằng vài câu chào hỏi, Trí "bật mí"cho vợ chồng anh Thuận biết vừa đảm nhận thiết kế, lắp đặt điện dân dụng cho một số hộ gia đình đang xây dựng nhà ở, nhưng phải cần nguồn vốn để mua vật tư, thiết bị điện.

Lấy cớ đó, Trí hỏi vay của vợ chồng anh Thuận 30 triệu đồng và hứa hẹn trả lãi suất mỗi tháng 1,5%. Thấy người quen dễ dãi, nên suốt một tháng sau đó, Trí tiếp tục vay mượn thêm của vợ chồng anh Trí nhiều lần, nâng tổng số tiền nợ vay lên 100 triệu đồng. Chờ mãi không thấy Trí trả nợ gốc và lãi, nên ngày 28/12/2009 vợ chồng anh Thuận tìm đến tận nhà để đòi nợ. Sau một hồi lựa lời khất nợ, Trí viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng và cam kết một tháng sau sẽ hoàn trả.

Cũng vào thời điểm này, Giám đốc Điện lực Phú Yên đã có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên Lê Văn Trí, nên sau khi viết giấy nhận nợ, Trí "chuồn" biệt dạng. Trước khi trốn khỏi địa phương, Trí đã tranh thủ giở chiêu cũ để vay mượn của chị Nguyễn Thị Mỹ, 47 tuổi, trú ở 4C/39 Trần Phú, phường 8, TP Tuy Hòa 126 triệu đồng.

Ngày 2/7, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Trí. Khi phát hiện Lê Văn Trí cần khẩn báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên lạc Công an TP Tuy Hòa qua điện thoại 057. 3823030.





Theo Phan Văn Lương (CAND)