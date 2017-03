Nhân viên karaoke bị bắt đưa sang Trung Quốc

Đầu năm 2016, chị L. theo bạn ra TP Uông Bí (Quảng Ninh) làm nhân viên quán karaoke. Trưa 12-1, hai khách nam vào hát karaoke rồi gí dao vào chị L. và bạn của chị đưa lên ô tô chờ sẵn. Sau đó, nhóm người này đưa hai nạn nhân đến TP Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho người khác. Sau ba ngày đêm, bạn chị L. bị tách riêng, còn chị bị giam trong một ngôi nhà hoang ở Trung Quốc. Sau đó chị bị bán với giá 230 triệu đồng.

Nhiều tháng sau, chị L. trốn khỏi nhà chồng và bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ khi lang thang ngoài đường mà không có giấy tờ tùy thân.

Giữa tháng 8-2016, khi biết tin, gia đình đến Công an tỉnh Nghệ An trình báo nhờ giải cứu. Công an đã phối hợp với cảnh sát Trung Quốc trao trả nạn nhân cho gia đình.