Nhân viên khách sạn đi cướp

Trường điều khiển xe máy BS: 49N2-4059 chở Quí đi thăm bạn ở huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Tàn tiệc nhậu, cả hai ngủ lại đến chiều và chia tay bạn trở về. Đang chạy xe trên Tỉnh lộ 882 đoạn thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, nhìn thấy một phụ nữ chạy xe phía trước có đeo sợi dây chuyền vàng, Trường bàn với Quí giật tài sản. Lập tức, Trường điều khiển xe máy ép nạn nhân vào lề để Quí ra tay giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng khoảng 6 chỉ) có mặt cẩm thạch rồi tăng tốc chạy thoát.



Quí và Trường

Phi vụ đầu vừa ra tay đã thành công trót lọt khiến cả hai rất hưng phấn, Quí liền đổi tay lái cho Trường ngồi sau. Chạy thêm khoảng 4km, phát hiện một phụ nữ chạy chiếc Air Blade phía trước đang nghe ĐTDĐ, đường lại vắng người, Quí kè sát xe để Trường giật ĐTDĐ. Không dừng lại, khi về gần đến khu vực giáp ranh địa bàn TP.Bến Tre, cả hai tiếp tục thực hiện thêm hai vụ khác. Đang làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện hai đối tượng vi phạm giao thông nên Cảnh sát giao thông Bến Tre ra tín hiệu dừng xe nhưng Quí vẫn cho xe chạy thẳng và nẹt pô biểu diễn. Khi cả hai vừa vào địa phận TP.Bến Tre, nhận được tin báo của đồng đội, lực lượng cảnh sát giao thông ở đây hỗ trợ chặn bắt, nhưng Quí tiếp tục bỏ chạy, vượt qua cầu Rạch Miễu về TPHCM.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông Tiền Giang phối hợp Cảnh sát giao thông Bến Tre truy đuổi quyết liệt cả hai trên đoạn đường dài gần 20km. Khi đến khu vực phường Tân Khánh, TP.Tân An, Long An do lách vào lề phụ trượt bánh làm xe bị lật ngang, Quí bị chấn thương nặng nằm bất tỉnh. Trường chạy vào nhà dân gần đó xin đi vệ sinh và định thủ tiêu tang vật vào hầm cầu thì bị gia chủ phát hiện, giữ lại báo Công an phường Tân Khánh. Khám xét trong người Trường, công an thu giữ một sợi dây chuyền vàng có mặt cẩm thạch, ba ĐTDĐ, gần một triệu đồng, 2 USD và hai đoản dùng mở ổ khóa xe. Cả hai được Công an Bến Tre di lý về và khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Theo KHÔI NGUYÊN (CATP)