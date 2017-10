Nhân viên khách sạn thủ súng ngắn cùng quân hàm bộ đội

Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ Đào Huy Hoàng (24 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.



Trước đó vào rạng sáng 15-10, công an phường 7, quận Gò Vấp khi kiểm tra hành chính khách sạn AT trên đường Phan Văn Trị thì phát hiện một khẩu súng ngắn màu đen, 182 viên đạn và 1 hộp đựng súng bằng nhựa. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 1 bộ quân hàm quân đội cấp bậc trung úy, 1 bảng tên quân đội...

Qua điều tra, cơ quan công an biết toàn bộ số đồ trên là của Đào Huy Hoàng, nhân viên của khách sạn trên, nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ qua điều tra, Hoàng khai khẩu súng là công cụ hỗ trợ được mua trên mạng để phòng thân.

Hiện khẩu súng đang được cảnh sát gửi đi giám định để có cơ sở xử lý theo quy định.