Nhân viên mát xa kiêm đạo chích

Công an quận Kiến An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Kim Hải, 36 tuổi, trú tại quận Kiến An; Lê Thị Hương, 25 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên và Lương Hà Thương, 28 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo tài liệu điều tra trước đó, hồi 17h, ngày 4/9, ông Zeng Gen Sheng, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc hiện đang làm việc tại Công ty Hữu Lợi, có trụ sở tại quận Kiến An và anh Vũ Văn Hiền, 23 tuổi, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy đến Công an phường Văn Đẩu trình báo bị mất trộm 2.000.000 và 500 nhân dân tệ tại quán cafe chuyên đấm lưng thư giãn Hải Long của Vũ Kim Hải. Hải ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định được Hải, Hương và Thương là thủ phạm trộm cắp tài sản của ông Zeng Gen Sheng và anh Vũ Văn Hiền. Được biết, 3 đối tượng này đều nghiện nặng ma túy.

Ngày 18/10, 3 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận ngoài vụ trộm trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm nữa.





