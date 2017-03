Nhân viên ngân hàng dỏm lừa gần 2 tỉ đồng sa lưới

Phạm tội “cướp giật tài sản” nên Trần Ngọc Hiếu (tự Bi, sinh năm 1986, quê Hà Nội; ngụ hẻm 290 Nơ Trang Long, P12Q.Bình Thạnh) bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, được ra tù tháng 8-2010. Về địa phương, Hiếu tiếp tục ăn chơi lêu lổng.



Trần Ngọc Hiếu và CMND sử dụng khi xin việc



Giữa năm 2011, Hiếu thường đến nhà bạn gái Trần Thị Phương O. (ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) chơi. Tại đây, Hiếu mạo nhận mình là nhân viên Ngân hàng V. có trụ sở đặt tại đường Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Nhìn dáng vẻ bảnh bao, cách nói năng lịch sự, cùng phương tiện đi lại đắt tiền của Hiếu, không ít người tin thật. Hiếu cho biết có thể giúp mua được xe máy trả góp thông qua ngân hàng, với giá rẻ hơn thị trường từ 3 - 7 triệu đồng/xe. Điều kiện đặt ra là người mua xe phải trả một lần tiền cho Hiếu, để y trực tiếp thanh toán cho ngân hàng.



Nghe bùi tai, khá nhiều người đã dựa vào “uy tín” của anh “cán bộ ngân hàng” để gửi gắm niềm tin. Khi thấy con cá nào cắn câu, Hiếu liền hẹn đến một quán nước gần các cửa hàng mua bán xe máy ở khu vực Thủ Đức, quận 2, Bình Thạnh, Bình Dương... rồi điện thoại cho Võ Việt Chương (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) đến gặp tư vấn làm thủ tục mua xe. Chương trước kia là nhân viên tư vấn bán xe máy của Ngân hàng V. nhưng hiện đã nghỉ việc. Theo đó, sau mỗi lần Hiếu giao dịch với khách hàng tại quán nước xong, Chương sẽ tư vấn rồi đưa họ cùng Hiếu đến các cửa hàng bán xe máy đã quen biết, để làm thủ tục mua xe trả góp.



Tại đây, sau khi đóng các khoản tiền trả trước cho cửa hàng, khách sẽ đưa phần còn lại (sau khi giảm giá từ 3 - 7 triệu đồng/xe) cho Hiếu rồi mang xe về. Vài ngày sau, Hiếu đưa lại cho khách hàng một bản hợp đồng tín dụng (bản photocopy) có in logo của Ngân hàng V. xác nhận đã đóng hết tiền mua xe. Với phương thức trên, có khoảng 22 cá nhân đã đóng tiền cho Hiếu mua 22 xe các loại. Hiếu trả tiền góp cho ngân hàng đến tháng 3-2012 thì ngưng, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.



Không chỉ dùng thủ đoạn lừa mua xe trả góp, Hiếu còn lấy danh nghĩa nhân viên Ngân hàng V. kêu gọi người quen góp vốn đầu tư kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho các công ty vay vốn với lãi suất từ 10% đến 12% tháng. Do quá tin tưởng và thiếu kiểm chứng, nhiều người sẵn sàng góp vốn và nhận về một bản “hợp đồng lãi suất cổ đông” mang danh nghĩa tập đoàn V. (các hợp đồng này do Hiếu tự soạn thảo và nhờ các điểm photo coppy sao chép và đóng dấu). Sau khi nhận tiền góp vốn, Hiếu trả lãi cho cổ đông đến tháng 3-2012 thì ngưng bặt và chiếm đoạt của 6 cá nhân 1,163 tỉ đồng.



Giăng bẫy chiếm đoạt được gần 2 tỉ đồng, Hiếu cắt liên lạc và đi khỏi địa phương, thay đổi chỗ ở liên tục. Ngày 24-12-2014, Hiếu bị trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an TPHCM bắt giữ, khi đang hóa thân thành nhân viên phục vụ tại một quán ăn ở quận Tân Phú.

