Nhân viên sát hại chủ quán cà phê

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Linh là nhân viên quán cà phê thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) do anh Nguyễn Văn Như (ngụ tỉnh Long An) làm chủ.

Sáng 23-6, Linh đến quán làm việc và dùng khăn lau bàn ghế trong quán. Lúc này chủ quán cà phê yêu cầu Linh đi quét nhà trước rồi lau bàn ghế. Tuy nhiên, Linh không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bực tức, anh Như tát vào mặt Linh. Tức giận, Linh dùng dao bấm có sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của chủ quán rồi bỏ trốn. Riêng nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Thuận An kết hợp Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can Linh sau bảy ngày lẩn trốn.

VŨ HỘI