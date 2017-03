Nhân viên siêu thị hành hung công an

Khoảng 22h30 ngày 4.8, đang làm nhiệm vụ xử lý các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường Đỗ Đức Dục thuộc địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, lực lượng Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, phát hiện nhiều phương tiện tham gia giao thông để dưới lòng đường vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong số đó có xe máy của chị Đoàn Thị Hiền (SN 1985), trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - nhân viên của một siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, chị Hiền đã không xuất trình được giấy tờ xe. Trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ đưa chiếc xe máy của chị Hiền về đồn thì 2 đồng nghiệp của chị Hiền là Quách Danh Nhân (SN 1985), trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và Bùi Huy Giáp (SN 1988), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã đến “can thiệp”.

Mặc dù lực lượng của Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì nhẹ nhàng giải thích nhưng 2 đối tượng này và một số đối tượng quá khích khác đã lớn tiếng chửi mắng lực lượng này và ngăn cản không cho cơ quan công an lập biên bản. Không dừng lại ở đó, khi Thượng sỹ Phạm Thành Huy - chiến sỹ tổ CSTT đến yêu cầu những người không liên quan để cho tổ công tác làm nhiệm vụ thì 2 đối tượng này xông tới xô đẩy, túm cổ áo của đồng chí này. Ngay lập tức, Nhân và Giáp bị lực lượng Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì bắt giữ.

Sau khi bị bắt về đồn, gần 2 tiếng đồng hồ sau, Nhân và Giáp mới tỉnh rượu. Được biết, trước đó, 2 đối tượng này đã cùng một số người bạn uống rượu tại một quán rượu ốc trên đường Đỗ Đức Dục.