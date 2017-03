Nhân viên thu ngân BigC biển thủ tiền hàng

Ngày 25-2, Đồn Công an số 1 Từ Liêm (Hà Nội) đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ án cùng đối tượng Lê Xuân Lâm, nhân viên thu ngân siêu thị BigC The Garden (đường Mễ Trì, Từ Liêm), tới Công an huyện Từ Liêm để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lãnh đạo siêu thị BigC The Garden có đơn gửi Đồn Công an số 1 Từ Liêm trình báo trong khoảng thời gian từ ngày 31-1 đến ngày 23-2, siêu thị bị mất một khoản tiền lớn từ việc thanh toán tiền trả lại cho khách hàng. Qua điều tra, Đồn Công an số 1 đã làm rõ, trong những lần trả tiền lại cho khách hàng đều đúng vào ca trực của nhân viên thu ngân Lê Xuân Lâm. Có những mặt hàng siêu thị không tiếp tục nhập để bán nhưng nhân viên này vẫn báo khách hàng trả lại và trừ vào tiền bán hàng của siêu thị.

Qua đấu tranh, Lâm khai nhận trong quá trình làm việc đã biết được mã truy cập vào phần mềm trả lại tiền cho khách hàng trong hệ thống thu và trả tiền tại các quầy thu ngân của siêu thị nên nảy ý đồ xấu. Lâm đã 26 lần báo giả khách hàng trả lại 26 lò vi sóng với giá trị lên đến trên 78 triệu đồng để rút tiền của siêu thị. Sau khi lấy được tiền, Lâm đã tiêu xài hết hơn 41 triệu đồng. Kiểm tra nơi Lâm thuê trọ tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Đồn Công an số 1 đã thu giữ được 37 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo H.Vũ (CAND)