Nhân viên tiệm vàng dàn cảnh chiếm đoạt tài sản

Được nhận vào làm tại tiệm vàng Phát Hảo trên đường Nguyễn Văn Nghi (P7, quận Gò Vấp) do anh Lê Phi Hổ làm chủ, Phúc luôn tỏ ra chăm chỉ nên được tin tưởng. Thời gian gần đây Phúc sinh tật đam mê cá độ đá banh trên mạng, thua nợ Bùi Văn Khoa (SN 1986, ngụ Q12) tổng cộng 238.000.000 đồng. Bị đòi ráo riết, Phúc nảy sinh ý định dàn cảnh chiếm đoạt vàng lấy tiền trả nợ.

Phan Lê Thanh Tân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thành Trung

Chiều 15-12-2011, Phúc điện thoại cho bạn tên Vũ thông báo ý đồ. Vũ nhận lời hợp tác và cho Phúc số điện thoại của Tân để cùng bàn bạc. Theo đó, Tân được giao nhiệm vụ điện thoại đến tiệm vàng Phát Hảo đặt mua vàng, yêu cầu đem giao theo địa chỉ “ma”. Tân rủ Trung tham gia và kêu Trung rủ thêm người phụ giúp. Theo thỏa thuận, phi vụ trót lọt Phúc sẽ trả công cho đồng bọn ba lượng vàng.

Đúng như kế hoạch, khoảng 16 giờ cùng ngày, Tân điện thoại đặt mua 13 lượng vàng (giá 43.700.000 đồng/lượng), giao nhận trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp. Được chủ tiệm cử đi giao cho khách, Phúc chạy xe đến giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị thì gọi Khoa đến lấy 10 lượng vàng để trừ nợ, số tiền còn dư sẽ lấy sau. Ba lượng còn lại, Phúc bỏ vào cốp xe đi gặp Trung và Tý (bạn Trung), bảo họ chạy xe bám theo. Đến trước số 117 Dương Quảng Hàm, Phúc chủ động va quẹt với người đi đường và té xe. Tại đây, Phúc mở cốp lấy vàng đưa cho đồng bọn rồi điện thoại báo chủ tiệm Phát Hảo bị cướp vàng lúc ngã xe và đến Công an phường 5 trình báo.

Cầm ba lượng vàng do Phúc đưa, Trung đến quán ăn ở quận Thủ Đức chia cho Tân một lượng. Hai lượng còn lại, Trung đưa Tý đi bán. Tý bán được một lượng, chia trước cho Trung 25 triệu đồng, hẹn sẽ chia tiếp khi bán nốt lượng vàng còn lại. Riêng Phúc sau khi đưa vàng cho Khoa thì lo sợ Khoa chiếm đoạt luôn số tiền dư, nên thú tội với chủ tiệm. Ngày 16-12-2011, Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Phúc - Tân - Trung, thu hồi tang vật và chuyển các đối tượng cho Công an thành phố xử lý theo luật định.



Theo THANH HUYỀN (CATP)