Nhân viên tống tiền chủ vựa phế liệu

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 17-3, ông MCP (ngụ huyện Bình Chánh, chủ vựa phế liệu) đến Công an quận Tân Phú trình báo có một người lạ liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đến số ĐTDĐ của ông để tống tiền. Sáng cùng ngày, ông P. đến Công an huyện Bình Chánh để trình báo nội dung tương tự.

Theo ông P., từ trưa 15-3 đến thời điểm sáng 17-3, có một người thanh niên giấu mặt liên tục gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhắn tám tin đến số điện thoại của ông. Tin nhắn yêu cầu ông P. chuyển gấp 15 triệu đồng vào một tài khoản ở ngân hàng; nếu không người này sẽ gây tai nạn, làm hại con ông P. là cháu MNQ (tám tuổi, đang học tiểu học tại quận Tân Phú). Khi tiếp nhận trình báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ban chỉ huy Công an quận Tân Phú đã yêu cầu đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an hướng dẫn ông P. chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản mà kẻ giấu mặt yêu cầu. Sau đó công an xác định kẻ giấu mặt đã rút 4 triệu đồng. Qua điều tra công an làm rõ được chủ tài khoản chính là Võ Văn Hải.

Được biết trước tết Giáp Ngọ 2014, Hải là nhân viên tại vựa phế liệu của ông P. Làm được vài tháng, đến dịp nghỉ tết thì Hải về quê và sau đó không thấy quay vào làm việc. Qua điều tra truy xét, tổ trinh sát Công an quận Tân Phú đã có mặt tại TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Hải. Bước đầu Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do thiếu tiền tiêu xài nên đã tống tiền gia đình chủ cũ.

TUYẾT KHUÊ