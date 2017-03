Nhân viên trạm truyền hình - truyền thanh bị giết trong ca trực đêm

Ông Tô Văn Sơn, Trưởng đài truyền hình - truyền thanh huyện Si Ma Cai, cho biết: Cùng ngủ với anh Chung trong ca trực còn có một người bạn thân của anh làm nghề sửa chữa đồ điện tử ở chợ Sín Chéng tên là Khuyến. Bước đầu phán đoán đêm đó Khuyến đã trở dậy ra ngoài lấy đá đập vỡ đầu anh Chung để cướp tài sản là một chiếc xe máy... Vì trạm ở trên một quả đồi cao và xa nơi dân cư nên khi án mạng xảy ra, không ai hay biết.

Theo thông tin của Thượng tá Tống Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai cung cấp: Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng trên, lãnh đạo công an huyện đã tổ chức điều tra hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng. Chiều tối ngày 7/2, cơ quan điều tra Công an huyện Si Ma Cai đã bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Khuyến, sinh năm 1990, trú tại thôn Na Năng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), làm nghề sửa chữa điện tử ở chợ Sín Chéng, để phục vụ công tác điều tra.

Ông Tô Văn Sơn, trưởng đài truyền hình - truyền thanh huyện Si Ma Cai cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ án mạng, một số anh chị em trong ngành tỏ ra lo ngại vì phải thường xuyên trực đêm trên các trạm thu phát sóng ở các vị trí cao, biệt lập, khuất nẻo.

