Nhân viên trộm dầu máy bay đem bán

Trước đó, cả ba bị phát hiện khi đang dùng xe máy chở nhiều can dầu gần khu vực sân bay Cần Thơ nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyên, phát hiện thêm 56 can nhựa loại 30 lít chứa dầu. Tổng cộng công an thu giữ 1.830 lít dầu. Nguyên khai nhận toàn bộ số dầu trên là dầu chuyên dụng dành cho máy bay, Nguyên mua tại Tổ tra nạp XDHK tại sân bay Cần Thơ thuộc Xí nghiệp XDHK miền Nam.

Được triệu tập, Nguyễn Quý Thanh, tổ phó Tổ tra nạp xăng dầu, thừa nhận lấy dầu dư thừa khi xả cặn, hóa nghiệm, dầu chắt vét trong các xe bồn và tiết kiệm hao hụt trong định mức bán cho Nguyên...

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.

G.TUỆ - H.NGUYÊN