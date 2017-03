Nhân viên trộm vàng của chủ rồi dàn cảnh bị bắt cóc

Ngày 29-10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (29 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. HĐXX chấp nhận giảm án cho bị cáo Phan Bá Trình từ 10 năm còn chín năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lý do bị cáo chưa thành niên và bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân hai năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Lê Văn Bốn hai năm tù về tội che giấu tội phạm. Hai bị cáo này không kháng cáo.





Kỳ và Trình được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.

Theo hồ sơ, tiệm vàng Kim Phát Sang (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) do vợ chồng bà MTT làm chủ. Trong quá trình hoạt động, vợ chồng bà T. thuê ba người cháu họ trong đó có Kỳ trông coi, phụ việc. Hằng ngày sau khi đóng cửa, cả ba có trách nhiệm đưa nữ trang vàng và tiền vào trong két sắt cất giữ và khóa lại.

Tối 21-10-2013, sau khi đóng cửa, hai nhân viên ra ngoài đi đến nhà người thân chơi chỉ còn một mình Kỳ ở lại. Sẵn có chìa khóa két sắt trong tay, Kỳ nổi lòng tham, trộm hơn 60 lượng vàng 18K, 16 lượng vàng 24K và khoảng 83 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.

Tại đây, Kỳ gặp Trình (ngụ gần nhà Kỳ ở Thanh Hóa) nên Kỳ kể lại chuyện trộm vàng và đưa số tài sản cho Trình cất giấu hơn 2,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Kỳ còn đưa Xuân một bịch vàng nữ trang khoảng 1,3 ký nhờ cất giấu giúp.

Để che giấu hành vi phạm tội, Kỳ nhờ Trình dùng dao gây thương tích cho mình để nếu công an hỏi sẽ khai là bị bắt cóc. Tuy nhiên, Trình không dám ra tay nên Kỳ nhờ đến Bốn. Sau khi Bốn dùng dao vạch một vết thương trên lưng Kỳ thì Trình chở Kỳ đến bệnh viện huyện điều trị.

Từ nhiều manh mối thu thập được, công an đã sớm xác định được Kỳ là kẻ trộm và lập tức bắt giữ, thu hồi số tài sản.