Nhân viên văn phòng chuyên đánh bạc tại quán cà phê

Đại úy Nguyễn Viết Phương, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, cho biết sau chuyên án triệt phá tổ hợp cờ bạc quy mô lớn do Nguyễn Hoàng Kiệt (tự Cu đĩ) tổ chức tại khu vực Sở Thùng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo phòng chống, triệt phá cờ bạc dưới mọi hình thức. Trong số chín tụ điểm cờ bạc bị triệt phá, có một tụ điểm chuyên tổ chức cho nhân viên văn phòng đánh bạc vào giờ nghỉ trưa tại quán cà phê TaBu (đường D2, phường 25). Những nhân viên văn phòng tại các công ty ở gần đó thường tụ tập tại quán này chơi đánh bài dưới nhiều hình thức. Trước đó, các trinh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an phường 25 ập vào quán TaBu bắt quả tang có bảy người chia làm hai sòng bạc sát phạt với nhau. Sòng thứ nhất ăn thua theo hình thức đánh phỏm, gồm Trần Hữu Vinh, Nguyễn Khắc Nam, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Hiệp. Công an thu giữ hơn 22 triệu đồng và bảy ĐTDĐ của các đối tượng.

Sòng bạc bên cạnh có ba người là Bùi Tá Huệ, Võ Đình Ảnh và Bùi Tấn Hùng đánh bài cào ăn tiền, cùng tang vật là 15 triệu đồng và năm ĐTDĐ.

Trong số triệt phá các vụ cờ bạc, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 27 triệt phá tổ chức thầu đề do Nguyễn Thị Ngọc Mai (45 tuổi) tổ chức ngay tại nhà ở cư xá Thanh Đa. Mai thuê em chồng là Đỗ Duy Phương phụ ghi đề khi đông khách. Khi công an ập vào bắt quả tang đã thu được 8,6 triệu đồng, hai máy tính, 269 tờ phơi... Khi bị bắt Mai khai tổ chức ghi đề và ăn thua trực tiếp với các con bạc chứ không có đầu mối cấp trên.

