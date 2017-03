Nhân viên vật tư 'ăn' 450 tấn phân bón

(PLO) - Ngày 30-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An Được cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Cần (42 tuổi, cán bộ Công ty Vật tư nông nghiệp huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.