Nhân viên viễn thông cắt trộm cáp

Ngày 26/12, thông tin từ Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi khởi tố, bắt tạm giam Phan Viết Thu (46 tuổi), Lê Thành Tiến (37 tuổi) và Trần Thanh Phố (37 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) là công nhân hợp đồng kéo dây cáp cho Trung tâm Viễn thông huyện Thăng Bình bị bắt về tội trộm cắp tài sản, thì tình hình trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện đã không xảy ra…

Thời gian gần đây, hầu như tuần nào Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng nhận được tin báo mất trộm cáp viễn thông. Theo đơn trình báo của TTVT Thăng Bình, chỉ 5 tháng cuối năm 2010 có đến hơn 30 vụ trộm cắt cáp viễn thông trên địa bàn huyện, chủ yếu tại các xã Bình Giang, Bình Dương, Bình Trung, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã chỉ đạo Đội An ninh và Đội Điều tra Công an huyện cùng lực lượng xã đội, dân phòng tăng cường tuần tra nhằm sớm đưa những kẻ trộm này ra ánh sáng.

Chiều 7/12, sau khi đi kéo dây cáp điện về, ba đối tượng Phan Thu, Lê Thành Tiến và Trần Thanh Phố, cùng trú thôn Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam vào quán của ông Phan Viết Thuấn (tổ 14, thôn Vĩnh Nam) để nhậu. Sau đó cả ba dẫn nhau ra ngoài quán để bàn bạc nhau "trộm cắp cáp viễn thông" vào buổi tối...

Khi đến nơi, ba đối tượng này cho xe máy giấu vào lùm cây lề đường, sau đó đem bao dụng cụ đồ nghề đến trụ điện. Lúc này Tiến leo lên cây trụ điện xả hết cuộn dây cáp xuống, Thu và Phố ở dưới đỡ lấy và dùng cưa cắt. Cùng lúc đó, anh Huỳnh Văn Hải (29 tuổi, thôn Vĩnh Nam, Duy Vinh) là dân phòng đang đi tuần đã phát hiện có kẻ gian đang cưa dây cáp viễn thông nên bí mật điện báo cho anh Phan Duy Kim (Xã đội trưởng).

Theo đó, anh Kim đã huy động lực lượng dân phòng và dân quân du kích của xã đến hiện trường... Khi 3 đối tượng trên đã cuốn dây cáp vừa cắt được bỏ lên xe rồi điều khiển chạy về hướng giáp ranh giữa xã Bình Giang, huyện Thăng Bình thì lực lượng chức năng bất ngờ ập đến bắt tại chỗ Phan Thu cùng tang vật là 40m cáp 200 đôi và xe máy BKS 50M2-9001, Tiến lợi dụng đêm tối chạy thoát, Phố điều khiển xe máy chạy về hướng huyện Duy Xuyên, anh Hải tiếp tục đuổi theo. Khi đến cánh đồng trống gần đó thì Phố mất tay lái lao xuống ruộng, sau đó bỏ xe chạy thoát và đón xe vào tỉnh Bình Thuận.

Nhưng sau đó vào ngày 13/12, Tiến đến trụ sở Công an huyện Thăng Bình đầu thú. Tiếp đến vào ngày 15/12, Phố cũng từ Bình Thuận trở về Công an Thăng Bình trình diện.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo An Khang (CAND)