Nhân viên xe buýt đâm trọng thương hai hành khách

Nhà xe ẩu đả với hành khách

Những người dân chứng kiến vụ việc xảy ra cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 22-12, chiếc xe buýt của Hợp tác xã Đồng Tiến chạy tuyến TP.Biên Hòa đi Bà Rịa - Vũng Tàu mang biển số 60B-004.05 bất ngờ tấp vào lề quốc lộ 51 (đoạn qua KP Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Một số nhân viên xe buýt và hành khách đã nhảy xuống xe đánh nhau. Trong cuộc ẩu đả này, hai nhân viên xe buýt (mặc đồng phục) đã dùng dao và dây xích tấn công một số hành khách, làm 2 người bị thương nằm gục bên lề đường.

Công an lấy lời khai của tài xế Nguyễn Văn Chinh.

Sau khi đánh người, cả 2 nhân viên xe buýt đã bỏ đi khỏi hiện trường. Những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời đưa 2 hành khách vào cấp cứu tại một cơ sở y tế gần đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 hành khách sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục cứu chữa.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, đại diện Công an phường Long Bình Tân cho biết, vào thời gian trên, một nhóm hành khách 5 người, gồm: ông Nguyễn Tiến Minh (ngụ tại ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) cùng con trai Nguyễn Tiến Định, em rể Hồ Văn Dũ (34 tuổi, ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành), con dâu Nguyễn Thị Nhi và Nguyễn Nhật Tường Duy (19 tuổi, bạn anh Định) đón xe buýt 60B-004.05 tại khu vực ngã tư Vũng Tàu để đi về xã Tam Phước.

Xe đi được một đoạn thì tài xế Trần Văn Chinh (49 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cho xe dừng dọc đường để tiếp tục đón khách.

Thấy xe dừng đón khách quá lâu, trong khi trên xe đã chật ních người, quá nóng bức nên ông Minh giục tài xế cho xe chạy đi. Thấy hành khách hối, tài xế Chinh đã lên tiếng phản ứng lại. Sau đó, giữa tài xế và ông Minh xảy ra cự cãi. Lúc này, ông Minh và một số hành khách đã yêu cầu tài xế trả lại tiền vé để xuống xe. Bực mình, tài xế Chinh cho xe tấp vào lề đường để “giải quyết”.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi dừng xe, tài xế Chinh đã cầm sợi dây xích tấn công ông Minh và anh Định. Riêng phụ xe Trần Văn Trường (21 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) đã dùng một con dao bấm đâm vào bụng ông Minh. Thấy cha bị đâm, anh Định chạy vào can ngăn cũng bị Trường đâm vào đùi gây thương tích.

Bức xúc, hành khách đập vỡ kính xe

Sau khi bị đâm, cả hai cha con ông Minh nằm gục tại chỗ. Thấy ông Minh và anh Định bị đánh trọng thương, những người đi cùng với ông Minh đã nhặt cây bên đường tấn công tài xế Chinh và phụ xe Trường, nhưng 2 người này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại, do thấy nhân viên xe buýt tấn công hành khách quá dã man, một số người dân có mặt lúc đó đã dùng đá ném vỡ kính xe buýt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Long Bình Tân đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc. Công an phường đã lập hồ sơ chuyển vụ việc đến Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt phụ xe Trần Văn Trường để xử lý theo pháp luật.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Chinh cho biết, chiếc xe trên thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Trước đó, ông đã hợp đồng vận chuyển với Hợp tác xã Đồng Tiến để chạy tuyến TP.Biên Hòa đi Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại. Riêng Trần Văn Trường là người do Hợp tác xã Đồng Tiến giới thiệu làm phụ xe cho ông Chinh từ đầu năm 2011. Sau khi đánh người, Trường đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những người đi cùng ông Minh cho biết, cha con ông Minh vừa đi đám cưới anh Định ở tỉnh Tiền Giang và đang trên đường về nhà. Sau buổi đãi tiệc ở nhà gái (vào ngày 22-12), gia đình ông Minh sẽ tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà riêng ở xã Tam Phước vào ngày 23-12. Tuy nhiên, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trên chuyến xe buýt về nhà, cả hai cha con ông Minh đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Ông Minh bị một vết đâm vào bụng, còn anh Định bị đâm vào đùi. Sau vụ việc này, chị Nhi (vợ mới cưới của anh Định) phải vào bệnh viện chăm sóc chồng và cha chồng.