Nhân viên xe buýt hành hung 2 mẹ con

Đối xử tệ với thượng đế

Trên tuyến xe buýt số 5 từ TP. Hồ Chí Minh về Biên Hòa, chị Lê Thị Minh Thảo và con trai 8 tuổi đã bị nhân viên của xe buýt mang biển số 60V-9702 hành hung. Chị Thảo cho biết, chị yêu cầu nhân viên xe buýt cho xuống trạm dừng xe buýt ngay trước khu nhà ở xã Hóa An. Tuy nhiên, nhân viên xe buýt nhất quyết không đồng ý và bắt chị phải xuống trạm dừng cách nơi yêu cầu gần 1km.

“Anh nhân viên bắt mẹ con tôi phải xuống ngay trạm dừng cách nhà quá xa và nói rằng xe không dừng trạm đó vì sợ công an phạt. Tuy nhiên, tôi thường xuyên đi xe buýt tuyến này, các xe khác vẫn dừng đón, trả khách bình thường. Tôi nhất quyết đòi xuống ngay trạm trước nhà nên nhân viên lớn tiếng. Tôi cũng cự cãi lại thì anh ta liền ra tay đánh tôi ngay trên xe. Khi đến trạm, xe không dừng hẳn mà chỉ chạy chậm rồi họ hối mẹ con tôi xuống lẹ. Thậm chí nhân viên còn xô con tôi té xuống đường” - chị Thảo bức xúc kể lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, một chị bán nước tại khu nhà ở Hóa An cho biết, chị thường xuyên đi xe buýt tuyến số 5 và có lần cũng bị tình cảnh tương tự. Chị phải xuống trạm gần chợ Hóa An rồi đi bộ ngược lại một đoạn khá xa. Chị bực tức: “Tôi muốn đi xe buýt cho an toàn và đỡ mệt hơn đi xe máy, nhưng cứ phải đi bộ thường xuyên nên tôi đã không sử dụng dịch vụ công cộng này nữa”.

Tăng hình thức xử phạt

Tuyến xe buýt số 5 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Lê Hồng Phong, TP.Hồ Chí Minh) có 14 xe chạy luân phiên, trong đó có 7 xe của Sonadezi khai thác. Ông Lê Văn Đức, Phó giám đốc Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai thừa nhận, gần đây chất lượng phục vụ của tuyến xe buýt số 5 rất kém, người dân phản ánh khá nhiều về tuyến này. Theo hành khách, thái độ của các nhân viên khá hung hăng. Thậm chí, có trường hợp nhân viên xe buýt tuyến số 5 khi bị nhân viên của Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai nhắc nhở còn ngang nhiên chống lại và có thái độ hăm dọa.

Tuyến số 5 do Sở Giao thông - vận tải giao trực tiếp cho Sonadezi khai thác. Công ty này đã thực hiện phương thức giao xe và khoán cho người khác kinh doanh nên việc kiểm soát bị buông lỏng. “Chúng tôi đã lập biên bản đối với trường hợp nhân viên xe buýt tuyến số 5 hành hung hành khách và có hướng xử lý thích đáng. Nhân viên này cũng đã thừa nhận có hành vi vi phạm. Hiện chúng tôi có kế hoạch sẽ tăng hình thức xử phạt đối với các hành vi đánh khách, đồng thời rà soát lại hoạt động của tuyến số 5 để kịp thời chấn chỉnh chất lượng phục vụ” - ông Lê Văn Đức cho biết.