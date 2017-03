Nhân viên xe buýt xô xát với hành khách

Theo Công an P.4, Q.5, tại thời điểm trên, xe buýt số 11 tuyến Bến Thành - Đầm Sen do tài xế Nguyễn Văn Khiêm điều khiển chạy trên đường An Dương Vương.



Khi đến đoạn qua ngã tư Trần Bình Trọng, trong lúc thu tiền vé của bà Phạm Thị Thúy (58 tuổi, ngụ Đồng Nai), nhân viên soát vé Nguyễn Lâm Anh Phụng không có tiền lẻ (1.000 đồng) thối lại cho bà Thúy nên hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát làm hư mắt kính của bà Thúy.



Lúc này xe đang dừng lại và bà Thúy la lớn, kêu cứu nên một người dân dưới đường chặn xe lại nhờ công an phường can thiệp.Sau đó, Công an P.4, Q.5 đã cho các bên thỏa thuận giải quyết ổn thỏa.



Theo SƠN BÌNH (TTO)