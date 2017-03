Nhanh chóng bắt hung thủ giết người

Đối tượng Khuyến

Đến trạm thu phát sóng của công ty làm nhiệm vụ như thường lệ sáng 7-2, anh Bùi Minh Tuyến, nhận thấy hệ thống điện ở trạm phát sóng không có tín hiệu nên gọi điện thoại cho anh Khổng Văn Chung, cán bộ hợp đồng của Truyền hình Simacai được giao trách nhiệm tại trạm thu phát lại Truyền hình Sínchéng.

Không thấy ai nhấc máy, anh Tuyến leo lên trạm kiểm tra thì phát hiện anh Chung đang nằm trên giường, xung quanh đầy vết máu. Nhận được tin báo, Công an huyện Simacai và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương có mặt tại hiện trường, qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân Khổng Văn Chung bị tử vong do vỡ hộp sọ.

Tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trong địa bàn và mở rộng hướng điều tra, mũi công tác của Công an huyện Simacai phát hiện một nam thanh niên, trên người có nhiều vết máu xuất hiện ở khu vực gần hiện trường đã đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Khuyến (SN 1990), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sau nhiều giờ quanh co, không lý giải được vết máu có trên người, Nguyễn Văn Khuyến đã thú nhận là thủ phạm đã giết anh Khổng Văn Chung. Khuyến khai, trong tháng 3-2009, Khuyến lên Simacai mở cửa hiệu sửa chữa tivi.

Đến tháng 7, Khuyến chuyển vào xã Sínchéng, thuê nhà ở với một số người khác trong đó có anh Khổng Văn Chung (SN 1984), quê ở Bằng Phú, Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Anh Chung đang làm cán bộ hợp đồng dài hạn của Truyền hình Simacai, được giao trách nhiệm tại trạm thu phát lại truyền hình của xã SínChéng. Tối 6-2, Khuyến cùng anh Chung và 2 người có tên là Tưởng và Thắng đánh bạc ăn tiền tại nhà của Tưởng. Sau khi thua hết tiền, Khuyến và anh Chung về trạm phát sóng ngủ.

Trong khi anh Chung ngủ thì Khuyến không thể chợp mắt vì lo lắng đến khoản nợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà. Bố Khuyến cũng nhắn ngày 8-2 sẽ lên Simacai kiểm tra việc kinh doanh của Khuyến… Trong lúc túng quẫn, Khuyến nảy ý định giết anh Chung để cướp tài sản. Hắn ra khỏi giường, nhặt một hòn đá rồi đập vào đầu của anh Chung. Khi thấy anh Chung nằm im, Khuyến lục soát lấy một điện thoại di động rồi mang hòn đá và chiếc điện thoại vứt khỏi hiện trường để che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, Khuyến mang chiếc xe máy Viva, BKS: 88k1-0844 bán cho một người dân ở huyện Pha Long lấy 9 triệu đồng. Khi hắn quay trở lại hiện trường để nghe ngóng tình hình thì bị cơ quan công an phát hiện. Cơ quan công an đã thu hồi chiếc xe tang vật của vụ án và số tiền tên Khuyến mang gửi tại nhà người quen ở Phố Mới, huyện Simacai.

