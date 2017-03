Nhanh chóng làm rõ vụ bắn chết người, tạo hiện trường giả

Tuy nhiên, với sự tinh thông nghiệp vụ của các trinh sát, ĐTV Công an Bắc Ninh, tội ác của Tình đã bị phanh phui.

Ngày 17/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Mẫn Đình Tình, (tức Nguyên), 23 tuổi, trú ở thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh về hành vi giết người.

Vụ án được nhân dân phát hiện vào khoảng 8h sáng 13/1. Một số người đi làm ruộng ở cánh đồng thôn Trung Bạo, xã Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh hoảng hồn khi phát hiện một thanh niên chết ở dưới ruộng nước nên đã báo cơ quan Công an. Nhận được tin, Giám đốc Công an Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) làm chủ công phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Yên Phong khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên đầu nạn nhân có 1 lỗ thủng nhỏ, ngoài ra không có bất cứ thương tích gì khác, hiện trường cũng không có vết máu.

Kinh nghiệm của những người làm án lâu năm khiến các trinh sát, ĐTV xác định rất có thể hiện trường chính ở nơi khác, sau đó thủ phạm đưa nạn nhân bỏ ở đây để phi tang nên cùng với việc khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã rà soát khu vực xung quanh hiện trường. Qua đó, phát hiện, cách nơi phát hiện tử thi khoảng 30m có vết máu trên nền đất.



Đối tượng Mẫn Đình Tình. Đối tượng Mẫn Đình Tình.

Lực lượng chức năng đã xác định đó mới là hiện trường chính của vụ án, chứng tỏ đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi tạo hiện trường giả để che giấu hành vi. Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh đã trưng cầu giám định pháp y Viện Khoa học hình sự phối hợp khám nghiệm, phát hiện được đầu đạn nằm trong góc hộp sọ của nạn nhân.

Kết hợp với công tác tra cứu tàng thư, đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân là anh Nghiêm Công Tiệp. Gia đình anh Tiệp cho biết, nạn nhân đi từ tối hôm trước không về. Tìm hiểu sâu về anh Tiệp, lực lượng chức năng xác định anh này làm nghề thợ mộc, là người ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều người.

Sau 4 ngày làm việc cật lực, rà soát hàng trăm đối tượng hình sự và các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Mẫn Đình Tình. Tình là thanh niên mới lớn nhưng có biểu hiện ăn chơi, đua đòi và cũng có quan hệ nợ nần với anh Tiệp. Trước khi nạn nhân tử vong, Tình có đi cùng với anh Tiệp.

Tuy nhiên, khi bị triệu tập, đối tượng này một mực cho rằng mình không liên quan đến vụ án bởi hôm anh Tiệp chết, hắn ở nhà tổ chức sinh nhật cho con. Thời gian Tình đưa ra khá khớp, hầu như không có sơ hở nào nhưng sự gian manh của hắn không qua được mắt các ĐTV. Cuối cùng, khi không thể chối cãi được nữa, Tình khai nhận đã dùng súng bắn chết anh Tiệp.

Theo lời khai của Tình thì do anh Tiệp nợ tiền hắn nên chiều 12/1, hắn đã chở nạn nhân đi vay tiền. Hắn chở nạn nhân đến nhà chị gái của anh Tiệp vay 7 triệu đồng. Trên đường về, hai bên mâu thuẫn nhau nên Tình đã gí súng vào đầu anh Tiệp bắn, sau đó lôi xác nạn nhân đến ruộng nước giả vờ tạo hiện trường nạn nhân bị chết đuối để che mắt lực lượng chức năng.

Việc gây án diễn ra rất nhanh, sau đó hắn lại về nhà sinh hoạt như bình thường nên không ai biết được hành tung của hắn. Nhưng đối tượng này không ngờ, cho dù thủ đoạn tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng bị lật tẩy.

Hiện, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ khẩu súng gây án, đang đấu tranh làm rõ động cơ gây án của Mẫn Đình Tình và nguồn gốc khẩu súng.

