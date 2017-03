Nhanh chóng ngăn chặn một vụ bắt cóc trẻ em

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 14/9, Cao Văn Lùn từ Phú Yên lên nhà anh Nguyễn Hữu Thuận (43 tuổi, trú đường Y Jút, tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để chơi. Do có quen biết từ trước nên anh Thuận đồng ý cho Lùn ngủ lại qua đêm. Đến khoảng 10h hôm sau (15/9), Lùn dẫn cháu Nguyễn Thị Thu Thảo (4 tuổi, là con gái anh Thuận) đi xem múa lân được khoảng 15 phút thì Lùn đưa cháu về nhà. Sau bữa cơm trưa, Lùn lên phòng khách ngồi nghỉ thì cháu Thảo cũng lên ngồi chơi cùng. Lúc này, Lùn nảy sinh ý định bắt cóc cháu Thảo đem về quê để nuôi nên đã lừa cháu Thảo đi mua kẹo rồi bế cháu Thảo đi thẳng ra bến xe buýt, đón xe lên TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi không thấy cháu Thảo và Lùn quay lại, cả gia đình anh Thuận mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện Lùn và cháu Thảo tại Bến xe tỉnh Đắk Lắk khi Lùn đang mua vé xe để trốn về tỉnh Phú Yên. Gia đình anh Thuận đã bắt giữ Lùn giao cho Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại trụ sở Công an, Lùn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường Tân An đã bàn giao đối tượng Lùn cho Công an huyện Krông Ana xử lý theo thẩm quyền.





Theo V.T (CAND)