Những nghi can này nằm trong đường dây nhập lậu trâu bò qua biên giới, do Võ Tấn Sinh (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) cầm đầu.





Theo điều tra ban đầu, lúc 12 giờ 20 phút ngày 29.9, tại nhà bà Nguyễn Thị Thinh (47 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên), lực lượng công an đã bắt quả tang Phạm Phúc Quân (26 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, H.Hòa Thành), Võ Tấn Lực (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) và Nguyễn Thị Thuận (25 tuổi, ngụ Tân Lập, H.Tân Biên) đang vận chuyển 18 con bò và 1 con trâu nhập về từ Campuchia.



Qua khai thác, Công an H.Tân Biên tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp thêm 3 nghi can, gồm: Võ Tấn Sinh, Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi) và Lê Văn Hắt (39 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên), tang vật thu giữ thêm 5 con trâu, 9 con nghé và các giấy tờ liên quan.



Qua điều tra, Sinh khai nhận ngày 28 và 29.9, Sinh qua Campuchia gom mua 6 con trâu, 15 con nghé và 18 con bò. Mua xong, Sinh gọi cho Hắt, Phong và Thuận tham gia vận chuyển về Việt Nam với giá 200.000 đồng/con.



Sau đó, cả ba thuê người khác trực tiếp dắt số trâu, bò trên qua biên giới với giá 50.000 đồng/con. Khi trâu, bò đã được tập kết về Việt Nam, Sinh cùng Quân (tài xế) và Lực (lơ xe) mang xe tải vận chuyển số trâu, bò trên chở đến các lò mổ thịt để bán kiếm lời.

Hiện Công an H.Tân Biên đang mở rộng điều tra về đường dây nhập lậu trâu bò này.