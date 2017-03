Nhập quốc tịch Mỹ vẫn không thoát tội

Mới đây, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng (tên gọi khác: Hùng đen - 46 tuổi); có hộ khẩu thường trú trước khi bỏ trốn: 141/21 khu phố 2, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai); chỗ ở hiện nay: 1720 Martin Rd Walltownship New Jersey 07753 USA, bị bắt theo lệnh truy nã số 09 ngày 26/1/1998 của cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai.

Nguyễn Quốc Hùng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Hùng được xác định: Vào năm 1994, Hùng đã làm hồ sơ và ghép tên giả để xuất cảnh sang Mỹ. Cùng thời gian này, có Lìu Mỹ Gì là người hàng xóm gần nhà Hùng nhờ chỉ chỗ làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả để làm hồ sơ, thủ tục nhằm được xuất cảnh sang Mỹ. Sau đó Hùng đã dẫn Gì đến nơi mình làm giả giấy tờ để Gì làm giả CMND. Tuy nhiên, khi ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để làm thủ tục lên máy bay sang Mỹ thì Lìu Mỹ Gì bị lực lượng An ninh phát hiện bắt quả tang vì sử dụng giấy tờ giả. Hành vi của Gì đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Đồng Nai xử lý theo quy định.

Riêng Nguyễn Quốc Hùng làm hồ sơ mang tên giả Trần Loãn đã xuất cảnh sang Mỹ trót lọt và đến năm 2002, Hùng được nhập quốc tịch Mỹ với tên Dennis Nguyễn. Sau khi được nhập quốc tịch Mỹ đến nay, tin tưởng vào vỏ bọc của mình, Hùng thường xuyên về Việt Nam và không bị phát hiện, xử lý.

Đầu tháng 2/2010, nhận được những thông tin do nhân dân cung cấp, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhiều khả năng Nguyễn Quốc Hùng sẽ tiếp tục trở về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Kế hoạch xác minh, truy bắt Nguyễn Quốc Hùng được xây dựng rất cụ thể, chi tiết nên ngay sau khi trở về Việt Nam, dù đã tạo được vỏ bọc là một Việt kiều Mỹ, thay đổi nhân thân để trốn tránh pháp luật, nhưng Nguyễn Quốc Hùng đã bị Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau 16 năm lẩn trốn.

Lúc bị bắt giữ, Nguyễn Quốc Hùng không những không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà còn giả vờ ngây ngô. Nhưng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã buộc Nguyễn Quốc Hùng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đang tiếp tục làm rõ việc Nguyễn Quốc Hùng đã làm giấy tờ giả như thế nào để xử lý.

Hiện nay phần lớn số đối tượng truy nã do Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai quản lý và có trách nhiệm xác minh, truy bắt, xử lý theo pháp luật thuộc nhóm tội phạm "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" bằng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước, làm tên giả ghép vào hồ sơ của những hộ thuộc diện được đi định cư ở nước ngoài để xuất cảnh trái phép.

Thời gian qua, cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương để truy bắt đối tượng truy nã, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai chú trọng công tác vận động quần chúng và xác định đây là một biện pháp không thể thiếu được trong công tác truy bắt đối tượng truy nã; Nguyễn Quốc Hùng bị bắt là một ví dụ điển hình.





Theo Công Trường (CAND)