Nhập viện sau khi được công an thả về

Theo đơn gửi cơ quan chức năng của anh Thái, khoảng 21 giờ ngày 31-8-2012, anh đến nhà anh Nguyễn Thành Danh chơi (nhà anh Danh cách trụ sở công an xã khoảng 50 m). Sau khi uống rượu, Danh và người anh có cãi vã nhau. Một lúc sau, có 4 công an xã đến nhà mời anh Danh về trụ sở công an xã làm việc. Thấy vậy, anh Thái nói: “Chuyện trong nhà đâu có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, để anh em Danh và cha mẹ giải quyết đi”.

Nghe vậy, ông Phan Văn Tùng (công an viên) cho rằng anh Thái chống người thi hành công vụ, yêu cầu về trụ sở công an giải quyết. Anh Thái không đồng ý vì “lời nói thì không phải chống người thi hành công vụ”. Ngay lập túc, anh Thái bị công an xã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và quật ngã xuống đất, còng tay dẫn về trụ sở công an xã trước sự chứng kiến của hàng chục người dân.

Tại trụ sở công an xã, anh Thái vẫn không thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ. “Trong lúc 2 tay tôi vẫn đang bị còng, 2 ông Ngô Văn Minh và Lê Phước Triệu (đều là phó công an xã) không cần biết đúng sai, tiếp tục xịt hơi cay vào mắt tôi, dùng cây ba trắc đánh liên tục vào mặt tôi bầm tím rồi còng tay tôi treo lên cửa sổ.

Đến 13 giờ ngày 1-9-2012, cha tôi đến thấy con trai bị thương khắp người nên yêu cầu công an thả tôi để đi bệnh viện nhưng công an bắt tôi phải ký tên tự nhận gây thương tích mới cho về” - anh Thái bức xúc.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, anh Thái bị gãy xương hàm bờ dưới cằm, gãy bờ dưới hốc mắt, nhiều răng bị long chân… Sau khi khiếu nại, 4 tháng sau (ngày 25-12-2012), thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an huyện Cái Bè, mới có văn bản phúc đáp giải quyết đơn khiếu nại của anh Thái và thừa nhận: “Công an xã dùng bình xịt hơi cay vào mắt anh Thái là không đúng. Việc còng tay dẫn Thái về công an xã là có thật và phó công xã Lê Phước Triệu đề xuất chủ tịch UBND xã này ra quyết định tạm giữ hành chính là không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật”.