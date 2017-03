Nhập viện sau trận đòn của chàng rể quý

Khoảng 17 giờ 30 ngày 27-12-2010, Trần Văn Chiến (SN 1976) là giáo viên một trường THPT của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đi chơi về rồi kiếm chuyện đánh đập vợ là chị Đặng Thị Yến (SN 1981). Chị Hồ Thị Minh là người giúp việc nhà liền gọi mọi người sang can ngăn và sau đó điện thoại nhờ Công an xã Quỳnh Hồng can thiệp. Chiến dắt xe máy bỏ đi nhưng tuyên bố sẽ quay lại “tính sổ”. Khi công an xã đến thì không có Chiến ở nhà nên không thể giải quyết. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Chiến quay về tiếp tục chửi bới, đánh đập vợ. Khi ông Đặng Văn Phúc (bố chị Yến) đến can ngăn, Chiến không nghe mà còn buông lời xúc phạm. Ông Phúc đánh Chiến một bạt tai. Chiến hùng hổ chạy vào nhà cầm dao ra quyết ăn thua với bố vợ. Rất may ông Phúc tránh kịp và sau đó tước được hung khí từ tay Chiến quăng ra vườn. Không dừng lại, Chiến xông tới tấn công ông Phúc.

Ông Phúc với những vết thương trên mặt

Thấy bố bị Chiến dùng đá đập vào mặt, chị Yến hoảng hốt gọi người đến cứu. Bức xúc trước hành động côn đồ của Chiến, một số thanh niên đã lao vào đánh Chiến túi bụi. Ngay lúc đó, công an xã có mặt. Ông Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quỳnh Lưu và Chiến cũng vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An nằm để “chứng minh thương tật” nhưng do sức khỏe không việc gì nên đã xuất viện.

Được biết, Chiến ở thị trấn Cầu Giát, sau khi kết hôn với chị Yến năm 2004 đã có với nhau hai con. Lúc đầu, vợ chồng con cái phải đi ở trọ nhưng sau đó ông Phúc đã mua cho một mảnh đất ở xóm 4, xã Quỳnh Hồng để ở. Chị Yến bị bệnh hẹp van tim nên phải phẫu thuật ba lần và đều nhờ vào sự giúp đỡ của một người chú ruột. Sau nhiều năm sống trong sự bạo hành của chồng, chị Yến làm đơn xin ly hôn và đến ngày 23-12-2010 TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên hủy hôn ước. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Trung Hiếu - Trưởng công an xã Quỳnh Hồng - cho biết: Trước đây, mỗi khi hai vợ chồng Chiến đánh nhau, công an xã và các cơ quan, đoàn thể đến can thiệp với mục đích là giúp họ đoàn tụ. Nhưng sau đó chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa nên cũng trở nên nhàm chán. Lần này hành vi của Chiến không thể chấp nhận được. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của công an thì vụ việc không biết sẽ như thế nào.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xử lý. Thiết nghĩ, ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với một giáo viên có hành vi phi đạo đức như thế.



Theo L.B (CATP)