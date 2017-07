Nhặt được ba lô chứa 20 triệu, CSGT trả cho 2 cha con

Khoảng 20 giờ ngày 17-7, khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn chính phủ CHDCND Lào tại khu vực Nhà hát lớn, Trung úy Nguyên Mạnh Tùng (Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT TP Hà Nội) nhặt được một chiếc ba lô bị rơi trên đường.

Kiểm tra bên trong, ngoài số tiền khoảng 20 triệu đồng, Trung úy Tùng còn thấy một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh và nhiều giấy tờ quan trọng khác...



Trung úy Tùng trao trả tài sản cho hai cha con anh Thắng.

Biết đây là những tài sản vô cùng quan trọng do ai đó không may đánh rơi, Trung úy Tùng đã chủ động liên hệ Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) và người dân xung quanh nhờ tìm giúp khổ chủ.

Sau đó, người dân báo có hai cha con ngồi tại ghế đá ở vườn hoa Tông Đản gần đó, đang hoảng loạn và nói là vừa bị mất tài sản lớn. Ngay lập tức Trung úy Tùng đã liên hệ để làm rõ.

Sau khi xác định anh Nguyễn Chiến Thắng (47 tuổi, trú Lý Nhân, Hà Nam) đi cùng con gái là chủ nhân chiếc ba lô trên, Trung úy Tùng đã báo cáo vụ việc về đơn vị. Được phép của chỉ huy, Trung úy Tùng đã tiến hành trao trả tài sản cho anh Thắng ngay tại chốt trực.

Nhận lại tài sản, anh Thắng vô cùng cảm kích và cho biết số tiền 20 triệu đồng là tài sản dành dụm cả năm của gia đình để anh mang về quê cho mẹ đang bị bệnh.

Khi hai cha con đang trên đường về quê, do sơ ý nên anh đã đánh rơi chiếc ba lô. Đang lúc tuyệt vọng, anh nhận được điện thoại của Trung úy Tùng đã tìm thấy tài sản và giấy tờ nên rất sung sướng.