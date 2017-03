Nhật ký xâm hại tình dục 6 bé gái của cụ ông 70

“Nhật kí đồi trụy”

Người dân xã Hưng Phong (Giồng Trôm, Bến Tre) thi thoảng vẫn thấy các bé gái độ tuổi 12 -13 ghé hái sari, hái hoa trong khuôn viên thánh thất H.P.

Người Chánh trị sự của thánh thất là ông Sáu Siêng, 70 tuổi. Ông được Hội Cao Đài tỉnh Bến Tre điều về đây làm trị sự đã nhiều năm. Các cháu bé trong xã thân mật gọi ông là ông ngoại. Các bé thường ghé chơi trong vườn và được ông nấu cơm cho ăn.

Giữa tháng 9/2013, bà Phan Thị Tr. (ấp 4 xã Hưng Phong) thấy cháu gái mình là em Ng. (đang học lớp 8, THCS Hưng Phong) có biểu hiện to bụng nên dẫn cháu đi thăm khám.

Bác sĩ cho biết Ng. đã có thai được 15 tuần. Gặng hỏi mãi, Ng. thú nhận đã bị ông Sáu xâm hại lâu nay.

Dãy nhà trong khuôn viên thánh thất, nơi có căn buồng kín mít của ông Sáu ở bên trong.

Ngày 21/9, bà Tr. cùng em Ng. đến gặp ông Sáu để “nói chuyện lẽ phải”. Hai bên lớn tiếng đã khiến người dân xung quanh chú ý. Công an xã lập biên bản ngay hôm đó. Đồng thời ông Sáu cũng thừa nhận, ngoài bé Ng., ông còn xâm hại năm bé gái khác cũng ở độ tuổi của em.

Ngày 22/9, công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra nơi ở của ông và dựng lại hiện trường. Cơ quan công an đã tìm được cuốn nhật ký của ông Sáu, trong đó có ghi lại cả việc xâm hại các cháu bé.

Theo nhật ký của ông, có lúc ông đã xâm hại cùng lúc 2 bé gái. Những thủ đoạn ông dùng là: dụ dỗ, cho ăn, cho uống, cho xem phim sex.

Ông Sáu còn sử dụng cả thuốc “hỗ trợ” cho mình và thuốc kích dục cho đối phương. Theo nhật ký, số tiền mà ông cho các nạn nhân sau khi quan hệ xong trung bình 200.000 - 300.000 đồng/lần, tới giờ đã lên đến hơn 10 triệu đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bến Tre đã bắt giam ông để tiếp tục điều tra và hoàn thành hồ sơ khởi tố.

Chiếc giường ngủ của ông Sáu (nơi diễn ra những hành vi tội ác) đang được tháo gỡ, bỏ đi

Rối ren nhiều nỗi

Ngay khi sự việc bại lộ, nhiều người đã không ngần ngại nói thằng vào mặt ông: "Đồ quỷ dữ". Nhưng cũng có người ngậm ngùi nghĩ theo hướng khác: Giá như các bé tỉnh táo hơn.

Vì theo nhật ký của ông Sáu (ông ghi nhật ký theo ngày âm lịch, chúng tôi đổi ra ngày dương lịch), năm ngày trước khi sự việc đổ bể, tức ngày 16/9, Ng. có đến nói với ông là mình đã có thai và cũng chính trong ngày này, giữa ông và Ng. lại xảy ra hành vi giao cấu.

Đến ngày 21/9, gia đình Ng. mới làm lớn sự việc vì thái độ và số tiền bồi thường của ông không thỏa đáng. Thêm nữa, nhật ký của ông có nhắc đến số tiền cho các bé gái sau khi quan hệ, nên người dân địa phương không tin lắm về “bùa nghe” hay thuật thôi miên.

Chúng tôi tìm đến gia đình của em Ng. tại ấp 4 xã Hưng Phong. Vì Ng. mới 13 tuổi, nên bà Tr., bà ngoại của Ng., thay cô bé tiếp chuyện.

Theo lời bà Tr. kể, mẹ Ng. mất khi cô bé mới 2 tuần tuổi. Ba Ng. sau đó đã đi thêm bước nữa. Ng. sống cùng bà từ nhỏ đến lớn. Cô bé rất ngoan và học giỏi. Khi biết cháu có thai, bà đã ngất lịm tại phòng khám.

Ng. kể lại với bà của mình rằng, khi đang đi học thì bị ông Sáu nắm tay, kéo vào căn buồng của ông. Ông kéo màn lại và dùng vũ lực với bé. Ng. kháng cự thì ông cho Ng. uống một thứ nước khiến cô bé không còn biết gì nữa.

Sau mỗi lần quan hệ, ông đều căn dặn không được nói với bà ngoại. Khi chúng tôi hỏi tại sao Ng. không kể lại với ai về việc mình bị hại, bà Tr. bảo: “Cháu nó không nhớ gì cả. Chỉ có tối ngủ mới kêu la thất thanh mà không biết là vì sao”.

Bà còn cho biết thêm, khi gặp ông Sáu hôm 21/9, ông có thái độ rất dửng dưng, không ngần ngại việc thừa nhận mình đã xâm hại thêm năm bé khác. Ông đưa bà Tr. 1,5 triệu đồng để dẫn Ng. đi phá thai.

Thấy thái độ và mức bồi thường đó không hợp lý, bà Tr. cùng gia đình quá bức xúc nên đã lớn tiếng với ông Sáu. Với Ng., ông Sáu thừa nhận đã quan hệ 4 lần. Bà Tr. kể rõ: “Thậm chí có hôm 11h trưa, khi cháu đang đi học cũng lôi cháu vào. Sau khi xâm hại xong thì bảo cháu đi học tiếp đi”.

Bà Tr. cùng những tấm giấy khen (học sinh tiên tiến và học sinh giỏi) của Ng. trong 7 năm qua.

Bà Tr. đã nhiều lần khóc nghẹn vì hoàn cảnh trớ trêu của cháu mình. Bà nói trong nước mắt: “Dù làm thế nào, cháu tôi cũng không còn nguyên vẹn và trong sáng như trước. Ai trả lại cháu tôi…”.

Những người hàng xóm của bà Tr. cũng vô cùng bức xúc trước hành vi của ông Sáu, mong pháp luật sớm trừng trị kẻ thủ ác và đem lại công bằng cho các cháu nhỏ.

Ông Nguyễn An Phước (trưởng công an xã Hưng Phong) cho biết: “Hiện vụ việc đã được ban điều tra công an tỉnh thụ lý. Về phía ban điều tra công an tỉnh Bến Tre, do vụ án có tính chất phức tạp, cần thêm những điều tra xác minh khác (nhất là về vấn đề số lượng nạn nhân) nên hiện tại chưa đưa ra kết luận cuối cùng".

Theo Tri Thức Trẻ