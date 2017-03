Nhặt rác cũng bị đòi tiền bảo kê!

Theo điều tra ban đầu, ngày 29-7, Khôi điện thoại cho anh NVB (làm nghề nhặt rác tại bãi rác Tóc Tiên, xã Châu Pha) yêu cầu đưa 2 triệu đồng tiền bảo kê cho anh B. làm việc trong bãi rác. Anh B. nói nghèo khổ không có tiền thì Khôi dọa: “Tự anh gánh hậu quả nha”. Nghe vậy, anh B. sợ Khôi sẽ làm hại đến gia đình mình nên đến sáng 31-7, anh B. mượn 2 triệu đồng và giao cho Khôi. Khi Khôi đang nhận tiền thì bị Công an huyện Tân Thành phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Khôi khai nhận do biết anh B. làm việc trong bãi rác xã Tóc Tiên nên nảy sinh ý dọa để đòi tiền.

Chiều 5-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh B. cho hay bị Khôi đe dọa từ đầu tháng 7-2015. Đến nay sau khi Khôi bị bắt, một số đối tượng khác phía ngoài vẫn kéo đến đe dọa, bắn đá vào nhà anh khiến cả gia đình anh và những người dân xung quanh vô cùng hoang mang.

Trước đó, Khôi cùng một tốp hơn chục thanh niên mang theo hung khí kéo tới phòng trọ của anh B. đập phá chiếc xe máy của anh rồi khống chế anh ra ngoài đường định đưa đi. Thấy vậy, một người hàng xóm chạy sang bênh vực thì bị các đối tượng kề hung khí vào cổ đe dọa.

Theo ông Trần Đình Ơn - Chủ tịch UBND xã Châu Pha, về thông tin anh B. bị đối tượng xấu đe dọa, tống tiền thì xã chưa nhận được thông tin này. Hiện công an xã đang xác minh thông tin và có kế hoạch bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.