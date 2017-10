Nhậu quắc cần câu, ngủ say ở vỉa hè làm 'mồi' cho trộm

Thông tin “siêu trộm” Đoàn Sơn Lâm, kẻ chuyên dùng dao lam rạch quần áo nạn nhân để đánh cắp tài sản sa lưới trinh sát công an quận 1 khiến nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.



Đoàn Sơn Lâm tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên nhắc tới tên trộm ranh ma này, các trinh sát không khỏi “cay mũi” bởi những lần bắt hụt.

Lâm thường hành nghề vào buổi tối. Người đàn ông này thường nhắm tới những con mồi là khách nhậu say xỉn tại quán bar, vũ trường, quán nhậu… Lâm thường rảo quanh các đường phố, đợi khách khật khưỡng ra về, liền bám theo rồi ra tay hành động.

Ngoài dụng cụ đoản phá khóa, Lâm thường mang theo hai lưỡi lam chuyên dùng để rạch quần áo nạn nhân lấy trộm tài sản như bóp, ví, chìa khóa xe…

Nhiều “ma men” tỉnh giấc bên vỉa hè tá hỏa khi phát hiện xe cùng toàn bộ tiền bạc trong người đã bốc hơi nhưng ai lấy, lấy lúc nào thì chịu vì đã xỉn, nhớ không nổi. Có vài người lơ mơ phác họa được vài nét chân dung thủ phạm nhưng rồi cũng tặc lưỡi “thôi thì của đi thay người”.

Thông tin ít ỏi, tuy nhiên bằng nghiệp vụ điều tra, công an quận 1 đã nhanh chóng khoanh vùng, lên kế hoạch mật phục theo dõi. Suốt bốn đêm thức trắng với ba lần bắt hụt cuối cùng siêu trộm quận 1 Đoàn Sơn Lâm đã phải tra tay vào còng trước những bằng chứng không thể chối cãi.

* Mới đây ngày 7-10, Công an quận 1 tiếp tục bàn giao Bùi Thành Tài (25 tuổi, Bạc Liêu) cho Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Con mồi mà Tài và đồng bọn nhắm tới cũng là những người say xỉn, nhậu quên lối về.



Bùi Thành Tài và đồng bọn thường nhắm tới những người say xỉn để trộm cắp tài sản



Thông tin ban đầu, ông Phong (33 tuổi) nhậu say về hết nổi nên quyết định nằm luôn ra vỉa hè đánh một giấc. Chiếc xe Wave đỏ tài sản lớn nhất của gia đình ông dựng kế bên, vẫn biết rút chìa khóa dắt lại trong người. Thời điểm đó đang là ban ngày nên ông P. yên tâm say giấc, đâu ngờ mình lại trở thành con mồi của hai tay trộm chuyên nghiệp.

Lúc này, Tài và đồng bọn dừng xe. Tài chạy xuống lục túi lấy chìa khóa xe móc trên người ông P. rồi thản nhiên rồ ga chạy mất hút. Những tưởng đã ngon ăn, đâu dè trinh sát quận 1 đã theo dõi trước đó nên ngay khi Tài vừa ra tay, tổ tuần tra đã lập tức tăng ga truy đuổi. Khám xét tại chỗ, trinh sát phát hiện trên người đàn ông này có bộ van phá khóa (đoản) dài 10 cm ở túi quần sau.

Chiếc xe Wave đỏ của nạn nhân may mắn được thu hồi để trả về cho khổ chủ đang say giấc.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Tài cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Thông tin từ cơ quan công an, Tài từng có nhiều tiền án về trộm cắp, cướp giật.

Việc say xỉn khiến người dân không chỉ dễ dàng trở thành con mồi cho trộm cắp mà còn cả cướp giật. Công an quận 1 cho biết ,có không ít trường hợp, say xỉn biết gọi xe chở về nhưng lúc đưa tiền thối thì bị kẻ gian giật lấy sạch.

“Tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng ranh ma, trước khi hành động đều quan sát, tính toán rất kỹ, không giống như tội phạm cướp giật. Chỉ mong bà con mình để ý, nhậu biết đường về nhà chứ nhậu say, bạ đâu cũng ngủ, nó lấy hết tài sản lúc nào không hay. Chiếc xe với nhiều người là tài sản cả đời tích cóp“, một trinh sát quận 1 chia sẻ.