Nhậu say bị tai nạn giao thông, nói dối vợ bị cướp

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sẽ tiến hành xử lý nghiêm với Nguyễn Văn Hùng (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “hoang báo thông tin”, khiến lực lượng Công an vất vả, mất thời gian trong quá trình xác minh vụ việc.

Vào khoảng 3h sáng 19/4, Hùng đi uống rượu với bạn hè, sau đó ra về trong tình trạng say xỉn. Không làm chủ được tốc độ, Hùng đã tự đâm vào gốc cây bên đường và bị thương nặng ở phần mặt và chầy xước tay, chân.

Người dân phát hiện và gọi điện thoại báo Công an. Ngay sau đó, xe cấp cứu 115 đã đến hiện trường cùng người dân đưa Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Sau đó, chiếc xe máy của Hùng được Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh (Công an quận Tây Hồ) đưa về Đội lưu giữ, chờ Hùng đến giải quyết trả xe.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện E thăm khám sơ bộ, Hùng trở về nhà. Do sợ vợ chì chiết vì đi về khuya uống rượu, gây tai nạn nên khi vợ hỏi vì sao tay, mặt băng bó thì Hùng khai do bị cướp...

Thấy vậy, vợ Hùng là chị Lê Kim Oanh lại đưa chồng vào bệnh viện 354 nằm điều trị. Đồng thời ngày 22/4, chị Oanh đã đến Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ) trình báo về việc anh Hùng bị cướp tài sản. Theo thông tin khai báo, trước đó Hùng có chở 1 thanh niên đi từ khu vực đường Xuân La, (phường Xuân La,Tây Hồ) đến khu vực ngã ba ngõ 66, (Võng Thị, phường Bưởi) thì bị người thanh niên này yêu cầu dừng xe và bất ngờ dùng tay đánh vào đầu, vào mặt làm Hùng bị thương.

Sau đó 1 thanh niên khác đứng đợi sẵn tại đầu ngõ 66 Võng Thị cầm tuýt sắt đánh liên tiếp vào người làm Hùng bất tỉnh. Bọn chúng cướp đi xe máy hiệu Wave, 1 điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ của lực Công an quận Tây Hồ khẩn trương vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan Công an đã có đủ bằng chứng Hùng đã “dựng” lên vụ cướp giả để nói dối vợ và hoang báo thông tin khiến cho các cán bộ chiến sĩ Công an vất vả, mất thời gian vào cuộc điều tra.

Công an quận Tây Hồ cho biết sẽ xử lý nghiêm Nguyễn Văn Hùng về hành vi “hoang báo thông tin”.

Theo Tuấn Hợp (Dân trí)