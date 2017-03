Nhậu say, đánh vợ, bị đâm tử vong

Theo Hồng Ánh (NLĐO)

Theo ông Võ Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15-10, ông Huỳnh Văn Thảo (43 tuổi) nhậu say về có to tiếng và đánh vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (39 tuổi).Trong lúc vợ chồng giằng co, bà Tâm chụp lấy cây kéo gần đó và đâm vào đùi phải của chồng. Vết đâm trúng vào động mạch chủ nên ông Thảo bị ra máu nhiều. Thấy chồng ngã xuống, bà Tâm hoảng hốt bỏ trốn.Khoảng 1 giờ sau, quay lại thấy chồng nằm bất động nên bà Tâm hô hoán, đưa đi cấp cứu nhưng ông Thảo đã tử vong do mất máu.Theo ông Nam, vợ chồng ông Thảo cưới nhau hơn 7 năm nhưng chưa có con.