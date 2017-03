Nhậu say mèm, nữ sinh bị xâm hại

Theo điều tra, chiều tối 6/10, Sang rủ chị N.T.H.C. (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận, sinh viên một trường đại học ở quận 2) cùng tạm trú cùng khu nhà trọ với Sang ở phường Thảo Điền, quận 2, đi hát karaoke cùng nhóm bạn của một đối tượng tên Khanh (chưa rõ lai lịch). Sau đó, cả nhóm đi uống bia tại một quán nhậu ở trên địa bàn quận 9. Đến khoảng 21h, cả nhóm giải tán, Sang và Khanh chở chị C. về.

Thấy C. say xỉn không còn biết gì nên Sang và Khanh nảy sinh ý định giao cấu với C.. Cả hai chở C. đến một bãi đất trống trên đường Liên Phường thuộc khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9. Tại đây, Sang giao cấu với C. trước, còn Khanh đứng ngoài cảnh giới.

Trong lúc thực hiện hành vi do C. kêu la, sợ bị phát hiện nên Khanh chạy vào kêu Sang dừng lại rồi cả hai chở C. về phòng trọ. Sáng hôm sau, C. tỉnh dậy thấy quần áo bị nhàu nát, đầu bị sưng và trầy xước, nên C. nghĩ mình đã bị xâm hại tình dục và đến Công an quận 2 trình báo.

Quá trình điều tra, nhân chứng là chị N.N.A. (19 tuổi, bạn cùng phòng của C.) khai, khoảng 0h ngày 7/10, chị đang ngủ ở phòng thì thấy Sang đưa C. về trong tình trạng say rượu mê man không biết gì. Hai chân của C. trầy xước, bầm hông phải, quần áo xộc xệch, bị ướt và dơ bẩn, quần đùi của C. đang mặc không kéo khóa quần, không quần lót bên trong. Tại cơ quan Công an, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.





Theo A.Huy (CAND)